Не больше 3%: тарифы на ЖКХ для новосибицев вырастут в следующем году

Тарифы вырастут летом 2018 года
Тарифы вырастут летом 2018 года

Тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области в июле 2018 года могут вырасти на 3%.


Об этом стало известно 10 ноября из опубликованного на портале «Электронная демократия Новосибирской области» проекта постановления. 


В тексте документа говорится, что повышение тарифов происходит согласно постановлению Правительства РФ.


Согласно приложению к проекту, больше всего вырастут тарифы на холодную и горячую воду, отопление и газ — тариф на них поднимется на 3%. Электричество подорожает на 2,8%. 


Ранее стало известно, что компании «СИБЭКО» совместно с судебными приставами начнёт изымать у неплательщиков за ЖКУ автомобили. В чёрный список энергокомпании попало больше трёх тысяч новосибирцев


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 151
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено