Не больше 3%: тарифы на ЖКХ для новосибицев вырастут в следующем году

Тарифы вырастут летом 2018 года

Тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области в июле 2018 года могут вырасти на 3%.







Об этом стало известно 10 ноября из опубликованного на портале «Электронная демократия Новосибирской области» проекта постановления.





В тексте документа говорится, что повышение тарифов происходит согласно постановлению Правительства РФ.





Согласно приложению к проекту, больше всего вырастут тарифы на холодную и горячую воду, отопление и газ — тариф на них поднимется на 3%. Электричество подорожает на 2,8%.





Ранее стало известно, что компании «СИБЭКО» совместно с судебными приставами начнёт изымать у неплательщиков за ЖКУ автомобили. В чёрный список энергокомпании попало больше трёх тысяч новосибирцев.





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