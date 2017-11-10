Грузовик потерял трубы из кузова — проезд Энергетиков стоит в пробке

ДТП произошло недалеко от гипермаркета «Лента»

Вечером 10 ноября на выезде с улицы Большой на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска из кузова КамАЗа выпали длинные металлические трубы.







ДТП произошло около 18:00 недалеко от гипермаркета «Лента».





«Тягач выезжал в горочку на магистраль, а трубы, видимо, не закреплены были», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.





Аваркомы мобильного приложения «Автоспас» сообщают, что в ДТП никто не пострадал, но из-за происшествия на этом участке проезда Энергетиков образовалась пробка в сторону правого берега.





Ранее стало известно, что на улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска произошло другое необычное ДТП: упавшие столбы повредили две машины и автобус.





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!