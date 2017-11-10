Грузовик потерял трубы из кузова — проезд Энергетиков стоит в пробке

ДТП произошло недалеко от гипермаркета «Лента»
ДТП произошло недалеко от гипермаркета «Лента»

Вечером 10 ноября на выезде с улицы Большой на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска из кузова КамАЗа выпали длинные металлические трубы.


ДТП произошло около 18:00 недалеко от гипермаркета «Лента».


«Тягач выезжал в горочку на магистраль, а трубы, видимо, не закреплены были», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.


Аваркомы мобильного приложения «Автоспас» сообщают, что в ДТП никто не пострадал, но из-за происшествия на этом участке проезда Энергетиков образовалась пробка в сторону правого берега.


Ранее стало известно, что на улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска произошло другое необычное ДТП: упавшие столбы повредили две машины и автобус.


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