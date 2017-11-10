В Новосибирске начали закрываться ломбарды

Последние годы число ломбардов в Новосибирске только росло, сокращение их количества — новый тренд
Последние годы число ломбардов в Новосибирске только росло, сокращение их количества — новый тренд

Количество ломбардов в Новосибирске сократилось впервые за последние годы. По данным 2ГИС, в ноябре 2017 года в городе работали 228 ломбардов — это почти на 4% меньше, чем в 2016 году.


За последние несколько лет это первое сокращение в этой сфере. Например, за 2015 год число ломбардов выросло на 17% к 2014 году, а в 2016 году — ещё на 17,5%. А ещё весной этого года 2ГИС констатировал в этой сфере продолжающийся рост. 


При этом, как отмечают в «2ГИС», подобная динамика в целом для России не характерна. Из 15 российских городов-миллионников, число ломбардов упало в Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде и Самаре. В то же время в Москве их стало ещё больше на 16%.


Большую часть новосибирских ломбардов представляют собой отдельные точки, которые могут иметь общих владельцев, но не объединены под одним брендом. Тем не менее есть на этом рынке и достаточно крупные игроки — например, ломбарды, работающие при ювелирных магазинах (больше всего таких у сети «585»). Крупнейшие специализированные сети в Новосибирске — «Городской ломбард» (25 точек) и «К-Ломбард» (10 точек).

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