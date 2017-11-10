С первым снегом: в Новосибирске откроют третью снегоплавильную станцию

Станция может расплавить до тысячи кубометров снега в сутки

В ноябре в Новосибирске откроется ещё одна снегоплавильная станция — её сделали на заводе «Труд» и поставили на улице Станционной.







«Роль снегоплавильных станций будет возрастать, потому что количество площадок, которые отводим под временное складирование снега, уменьшается. Зато у нас появляется новая снегоплавильная станция, изготовленная на заводе "Труд", расположена она в Ленинском районе. Если опыт будет успешный, мы получим возможность не из-за рубежа покупать, а нашего производства, что удешевит их покупку и работу и упростит в обслуживании», — сообщил сегодня мэр Анатолий Локоть.







Руководитель проекта снегоплавильной станции Олег Загайнов рассказал НГС.НОВОСТИ, что станцию планируют запустить уже в середине ноября.







«У нас эта установка экспериментальная, мы её сделали в прошлом году ещё, испытания провели. Клиенты из других городов — Сургута, Тюмени, Красноярска — интересуются, но всем хочется посмотреть её в действии. Поэтому решили поставить действующий образец», — пояснил Загайнов.







Снегоплавильная станция может плавить 40 кубических метров снега в час и до тысячи кубических метров в сутки. Поставили её на улице Станционной, на площадке рядом с машиностроительным заводом «Труд». Производитель также предложил поставить такие же станции в районах Новосибирска.







«Установка не просто плавит снег, она разделяет песок и мусор. В результате получается отмытый песок, крупный мусор и талая вода, которая проходит через очистные сооружения нашего производства», — рассказал Олег Загайнов.







Стоимость установки мощностью 1 тысяча кубических метров снега в сутки — 2,5 млн рублей. Всего завод потратил на сооружение снегоплавильной станции около 15 млн рублей: нужно было подготовить площадку, сделать водоотвод, очистные сооружения, установить ограждение и освещение площадки.







«Цена вопроса — 133 рубля за метр кубический, цену поставили конкурентную. Если с городом заключим договор и нам регулярно будут возить снег, станция окупится за 2,5 года», — добавил руководитель проекта.







Сейчас в Новосибирске работают две снегоплавильные станции: на улицах Федосеева и Широкой, причём последняя открылась в январе этого года. Потратили на канадскую установку 240 млн рублей, в сутки она может «переварить» до 10 тысяч кубических метров снега.