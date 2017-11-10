Два человека пострадали в серьёзной аварии с тремя машинами в Центральном районе
Днём 10 ноября на пересечении улиц Демьяна Бедного и Татарской в Центральном районе Новосибирска столкнулись три автомобиля — Mitsubishi Delica, ВАЗ-2115 и «ГАЗель». В результате ДТП пострадало два человека.
«Авария произошла около 16:00. Водитель "ГАЗели" пояснил, что двигался по Демьяна Бедного со стороны улицы Семьи Шамшиных в сторону улицы Ипподромской. Перед ним ехал другой автомобиль, который остановился на перекрёстке с Татарской. Водитель "ГАЗели", не успевая затормозить перед этим автомобилем, начал уходить влево, где двигалась "Митсубиси". В итоге "Митсубиси" бьёт "ГАЗель" в борт, от чего её отбросило на "пятнашку", которая стояла на Татарской», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По сообщению аваркомов, в результате аварии пассажир «ГАЗели» ударился головой о стойку, а водитель «Митсубиси» — грудью о руль. На месте аварии работают врачи «скорой помощи».
Ранее стало известно, что на улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска произошло необычное ДТП: упавшие столбы повредили две машины и автобус.
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Александр Сильченко
Фото и видео vk.com/avtospas54rus