Столбы рухнули на машины и автобус на улице Немировича-Данченко: очевидцы винят водителя КамАЗа

Упавшие столбы разбили «Ниссан», «Субару» и автобус
Упавшие столбы разбили «Ниссан», «Субару» и автобус

Днём 10 ноября на улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска произошло необычное ДТП: упавшие столбы повредили две машины и автобус.


Происшествие случилось возле дома № 120«а» на улице Немировича-Данченко, сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Василий Инзарин, видевший последствия ДТП в пятом часу дня.


По словам мужчины, в этом месте упали сразу два столба, стоявшие на разных сторонах улицы. Один из них покосился и задел проезжавший автобус. Второй рухнул на «Субару» и зацепил «Ниссан». Люди в аварии не пострадали.


Василий добавил, что разговаривал с водителем «Ниссана» и узнал от него причину аварии. «Между столбами на противоположных сторонах дороги был натянут провод, который вроде как провис, как сказал водитель "Ниссана". Ехал КамАЗ, он зацепил этот провисший провод и потянул за собой два столба», — пояснил Василий Инзарин.


По его словам, КамАЗ уехал с места происшествия. Сейчас на месте работает экипаж ДПС.


Оперативно получить комментарий по поводу этой аварии в городской ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.


Очевидцы говорят, что грузовик задел провод над проезжей частью и потянул за собой столбы
Очевидцы говорят, что грузовик задел провод над проезжей частью и потянул за собой столбы


В прошлом месяце покосившийся столб парализовал движение на улице Большевистской. Эта опора упала после того, как её задел троллейбус.

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