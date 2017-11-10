Рабочий погиб под бетонной плитой на стройке в Ленинском районе
Днём 10 ноября на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска погиб рабочий — его насмерть придавило бетонной плитой.
К приезду спасателей мужчина скончался.
«Факт происшествия подтверждаем. Сейчас на место происшествия выехал следователь. Пока никаких деталей и подробностей нет, будут позже», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
Похожий случай произошёл 12 октября на улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/5 в Кировском районе Новосибирска — там под бетонной плитой также погиб рабочий.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС