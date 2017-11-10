Рабочий погиб под бетонной плитой на стройке в Ленинском районе

От полученных травм рабочий скончался на месте

Днём 10 ноября на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска погиб рабочий — его насмерть придавило бетонной плитой.





К приезду спасателей мужчина скончался.





«Факт происшествия подтверждаем. Сейчас на место происшествия выехал следователь. Пока никаких деталей и подробностей нет, будут позже», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.





Похожий случай произошёл 12 октября на улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/5 в Кировском районе Новосибирска — там под бетонной плитой также погиб рабочий.