Рабочий погиб под бетонной плитой на стройке в Ленинском районе

От полученных травм рабочий скончался на месте
От полученных травм рабочий скончался на месте

Днём 10 ноября на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска погиб рабочий — его насмерть придавило бетонной плитой.


К приезду спасателей мужчина скончался.


«Факт происшествия подтверждаем. Сейчас на место происшествия выехал следователь. Пока никаких деталей и подробностей нет, будут позже», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.


Похожий случай произошёл 12 октября на улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/5 в Кировском районе Новосибирска — там под бетонной плитой также погиб рабочий.

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