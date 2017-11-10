Мэрия потребовала разобрать ресторан в сквере возле ГПНТБ

Участок возле ГПНТБ в аренде у ООО «Гамма» с 2011 года

Мэрия Новосибирска подала иск в Октябрьский районный суд к компании «Гамма» — власти требуют от неё снести ресторан «Квартира №50» в сквере около ГПНТБ на улице Кирова, 29/1.





Иск принят к рассмотрению в конце октября, а на 20 ноября назначено предварительное судебное заседание, говорится в карточке дела на сайте суда. Иск городских властей отнесён к категории «споры, связанные с самовольной постройкой».





Директор ООО «Гамма» Армен Багдасарян в разговоре с НГС.НОВОСТИ сообщил, что у компании действительно было разрешение на размещение нестационарного объекта.







«Это спорный вопрос, капитальное оно или некапитальное. Это суд решит», — заметил Армен Багдасарян.







Он также рассказал, что участок на улице Кирова находится в аренде у компании с 2011 года, но время от времени у компании возникали проблемы с её продлением.







«Изначально по генплану города в этом сквере планировалось два предприятия общественного питания. Нам предложили это место для размещения такого объекта. У нас было семь проектов на утверждение формы, архитектурного оформления здания. Мы вложили 4 миллиона в благоустройство сквера, прилегающей территории. Потом придумали какое-то соглашение между мэрией и горсоветом, по которому предлагалось расторгнуть договор между мэрией и ООО "Гамма", чтобы благоустроить прилегающую с ГПНТБ территорию», — заявил Багдасарян. Он добавил, что его удивило решение заново благоустроить территорию, несмотря на то, что благоустройство, сделанное «Гаммой», в своё время было признано одним из лучших на городском конкурсе.







Участок, по словам Багдасаряна, по-прежнему остаётся в аренде у «Гаммы», и компания выполняет все обязательства перед мэрией.







Сейчас, по информации кадастровой карты, на земельном участке, на котором стоит здание, разрешено расположение скверов, парков, городских садов.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать требования о сносе ресторана.







В 2016 году мэрия через суд пыталась добиться сноса ТЦ в Академгородке. В декабре Арбитражный суд Новосибирской области признал здание «Быстромолла» самовольной постройкой, но отказал в его сносе.