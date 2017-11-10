«Едут как ехали»: на площади Калинина появились непривычные дорожные знаки

Новые знаки приоритета появились 10 ноября
Новые знаки приоритета появились 10 ноября

На площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска появились новые знаки дорожного движения, корректирующие схему проезда: ликвидирован знак кругового движения, а приоритет получают те, кто въезжает на площадь с основных четырёх направлений — улицы Дуси Ковальчук и Красного проспекта. Те водители, кто движется по кругу, должны уступать — для них дополнительно на круге установлены знаки «Уступи дорогу».


Новые знаки на площади появились 10 ноября — накануне здесь действовала старая схема движения.


«Вчера вечером знаков ещё не было. Сегодня уже висят. Дело в том, что по правилам сейчас должно быть кольцо главное, а едут как ехали — главный поток, заезжающий на кольцо», — рассказал представитель мобильного приложения «Автоспас».


НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию с просьбой сообщить, когда новые знаки появятся на всех кольцах города.


Нововведения в ПДД уже привели к тому, что перекрёстки с круговым движением формально ликвидированы на некоторых кольцах Новосибирска — новая схема путает даже опытных автолюбителей. Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах, НГС.НОВОСТИ вместе с экспертами показали, как правильно проезжать по перекрёсткам с круговым движением.

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