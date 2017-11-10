Власти предупредили о массовом сносе гаражей на «Родниках» — на их месте построят две высотки

Компания «Энергомонтаж» получила участок в Калининском районе после того, как взяла на себя обязанность достроить жилой комплекс на улице Тульской, 80 и 82
Компания «Энергомонтаж» получила участок в Калининском районе после того, как взяла на себя обязанность достроить жилой комплекс на улице Тульской, 80 и 82

Администрация Калининского района Новосибирска объявила о сносе 82 гаражей в микрорайоне «Родники» — здесь может появиться новое жильё.


Сообщение о демонтаже 82 незаконно установленных гаражей между улицами Тюленина и Мясниковой размещено в бюллетене органов местного самоуправления вечером 9 ноября. Документ подписал глава администрации Калининского района Герман Шатула.


Владельцам гаражей предложили убрать их самостоятельно до 19 ноября. В противном случае их демонтируют принудительно.


После сноса освободится участок площадью 2,4 гектара — он находится неподалёку от автобусной остановки «Тюленина».


«Там будет жилая застройка», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ депутат Игорь Атякшев, представляющий в горсовете Новосибирска округ, где сносят гаражи.


Атякшев напомнил, что в этом году компания «Энергомонтаж» участвовала в аукционе на достройку жилого комплекса на улице Тульской, дольщики которого проводили голодовку. В счёт этого мэрия должна передать застройщику тот земельный участок, где сейчас хотят снести гаражи.


Напомним, в апреле стало известно, что на завершение более чем 10-летнего долгостроя на улице Тульской, 80 и 82 нашёлся инвестор: компания «Энергомонтаж» вложит в проект 60 млн рублей, получив взамен участок в Калининском районе.


Планы по застройке квартала в границах улиц Тюленина и Мясниковой многоквартирными жилыми домами корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в мэрии Новосибирска.


«В соответствии с протоколом комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов от 11 апреля 2017 года принято решение о реализации проекта на земельном участке по улице Мясниковой в Калининском районе для строительства двух многоквартирных жилых домов», — говорится в официальном ответе мэрии.


Компания «Энергомонтаж» работает на строительном рынке Новосибирска 25 лет. Является главным застройщиком «Родников». Кроме жилых домов «Энергомонтаж» построил в Калининском районе школу, поликлинику, детсады, центр фехтования и крытый ледовый каток. 

Прочтений: 2020
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