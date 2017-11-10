«Нас не сокращают, увольняться не хотим»: обманутые строители пожаловались в прокуратуру

Строители с мая этого года периодически забирались на башенные краны, чтобы добиться погашения долгов по зарплате

Рабочие компании «СтройСервисМеханизация» написали коллективную жалобу в прокуратуру Железнодорожного района Новосибирска — они боятся, что их могут уволить из-за прогулов, а увольняться по собственному желанию они не хотят.





«У нас офис находится на Горького, 24, а база, где гараж, находится на Залесского, 7"а". Туда нас не пускают — база закрыта, никакие работы не ведутся. <…> Нас не сокращают, а сами мы увольняться не хотим», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ водитель-экспедитор «СтройСервисМеханизации» Алексей Селянин.







Учредителем компании «СтройСервисМеханизация» значится Николай Кондрусов. По данным «СПАРК», он также является владельцем нескольких компаний из группы «ПТК-30», в том числе он владеет 30% ООО «ПТК-30» и 16,9% ЗАО «ПТК-30». Офис «ПТК-30» находится на улице Горького, 24, где, по словам Селянина, находится и администрация «СтройСервисМеханизации».





По словам Алексея Селянина, компания, где он работает, простаивает, а зарплату работникам должны за несколько месяцев. Во вторник, 7 ноября, рабочие приходили к одному из владельцев ГК «ПТК-30», Владимиру Коновалову, который пообещал им в течение двух дней подумать о сокращениях. В распоряжении редакции имеется аудиозапись разговора Коновалова с работниками.





«Вы накалили эту обстановку. Да, мы задолжали вам. Но я вам говорю, что в любой сложной ситуации легче решать мирным путём», — говорит на записи Владимир Коновалов на встрече с работниками «СтройСервисМеханизации». Получить у него комментарий корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось, мобильный Коновалова не отвечал.







Прождав два дня, но не получив ответа о сокращении, семь рабочих пошли в прокуратуру Железнодорожного района с жалобой на действия работодателя, который формально может уволить их за прогулы, рассказал Селянин. Ранее эти же рабочие писали в прокуратуру жалобу, в которой сообщали о задержках зарплат с начала года, и передали в Следственный комитет ведомости по выплате «чёрной» зарплаты в 2016-2017 годах.





В областной прокуратуре подтвердили получение коллективного обращения от работников «СтройСервисМеханизации».





С весны этого года сотрудники разных компаний из группы «ПТК-30» неоднократно просили выплаты долгов по зарплате — некоторые рабочие забирались с такими требованиями на стрелы кранов на стройплощадках. Вечером 25 октября следователи задержали в офисе руководителя холдинга 39-летнего Антона Коновалова, который ещё в начале октября опровергал слухи о кризисе в компании.