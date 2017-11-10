«Нас не сокращают, увольняться не хотим»: обманутые строители пожаловались в прокуратуру

Строители с мая этого года периодически забирались на башенные краны, чтобы добиться погашения долгов по зарплате
Строители с мая этого года периодически забирались на башенные краны, чтобы добиться погашения долгов по зарплате

Рабочие компании «СтройСервисМеханизация» написали коллективную жалобу в прокуратуру Железнодорожного района Новосибирска — они боятся, что их могут уволить из-за прогулов, а увольняться по собственному желанию они не хотят. 


«У нас офис находится на Горького, 24, а база, где гараж, находится на Залесского, 7"а". Туда нас не пускают — база закрыта, никакие работы не ведутся. <…> Нас не сокращают, а сами мы увольняться не хотим», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ водитель-экспедитор «СтройСервисМеханизации» Алексей Селянин.


Учредителем компании «СтройСервисМеханизация» значится Николай Кондрусов. По данным «СПАРК», он также является владельцем нескольких компаний из группы «ПТК-30», в том числе он владеет 30% ООО «ПТК-30» и 16,9% ЗАО «ПТК-30». Офис «ПТК-30» находится на улице Горького, 24, где, по словам Селянина, находится и администрация «СтройСервисМеханизации». 


По словам Алексея Селянина, компания, где он работает, простаивает, а зарплату работникам должны за несколько месяцев. Во вторник, 7 ноября, рабочие приходили к одному из владельцев ГК «ПТК-30», Владимиру Коновалову, который пообещал им в течение двух дней подумать о сокращениях. В распоряжении редакции имеется аудиозапись разговора Коновалова с работниками. 


«Вы накалили эту обстановку. Да, мы задолжали вам. Но я вам говорю, что в любой сложной ситуации легче решать мирным путём», — говорит на записи Владимир Коновалов на встрече с работниками «СтройСервисМеханизации». Получить у него комментарий корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось, мобильный Коновалова не отвечал. 


Прождав два дня, но не получив ответа о сокращении, семь рабочих пошли в прокуратуру Железнодорожного района с жалобой на действия работодателя, который формально может уволить их за прогулы, рассказал Селянин. Ранее эти же рабочие писали в прокуратуру жалобу, в которой сообщали о задержках зарплат с начала года, и передали в Следственный комитет ведомости по выплате «чёрной» зарплаты в 2016-2017 годах. 


В областной прокуратуре подтвердили получение коллективного обращения от работников «СтройСервисМеханизации». 


С весны этого года сотрудники разных компаний из группы «ПТК-30» неоднократно просили выплаты долгов по зарплате — некоторые рабочие забирались с такими требованиями на стрелы кранов на стройплощадках. Вечером 25 октября следователи задержали в офисе руководителя холдинга 39-летнего Антона Коновалова, который ещё в начале октября опровергал слухи о кризисе в компании. 

Прочтений: 2959
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено