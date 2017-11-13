Предприниматель построила за свой счёт парковку. Власти сделали на ней газон

Ещё в начале ноября в этом месте была парковка — теперь машины стоят вдоль проезжей части

На улице Романова в Центральном районе Новосибирска загадочно исчезла новая парковка: рабочие уложили землю для газона поверх асфальта.







Об исчезновении парковки перед домом на Романова, 30 корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщил житель этой улицы Дмитрий К.





Очевидец пояснил, что эта парковка появилась всего несколько месяцев назад. «Прошлой зимой на этом месте был газон, заваленный снегом. Летом приехали дорожники, закатали всё в асфальт, поставили знаки — получилась парковка примерно на 20 машин. Но потом началось что-то невообразимое», — рассказал Дмитрий.





По его словам, сначала поверх асфальта слева и справа от парковки уложили землю и сделали небольшие газоны. Ещё через пару недель рабочие увеличили ширину пешеходной дорожки и таким образом сократили площадь парковки.







«Припаркованные машины стали мешать проезжающим по улице — они слишком далеко высовывались на проезжую часть. В конце октября рабочие появились снова: они поставили новые знаки и нарисовали разметку, которая разрешала парковаться только вдоль дороги, а не поперёк. Вместо 20 авто теперь влезали всего восемь, и поэтому все по привычке ставили машины поперёк», — описал изменения с парковкой новосибирец.







По его словам, на прошлой неделе парковка исчезла совсем: дорожники уложили поверх асфальта и свежей разметки землю для газона и установили бордюры. «В напоминание о том, что там было место стоянки, теперь остались только два знака», — рассказывает Дмитрий.





Как удалось выяснить НГС.НОВОСТИ, эту парковку за свой счёт построила предпринимательница, владеющая помещением в доме № 30 на улице Романова.







По словам женщины, на обустройство парковки на муниципальной земле она потратила «практически полмиллиона». Разрешение на строительство мэрия выдала ей ещё осенью прошлого года, но к работе дорожники приступили только этой весной. Кроме парковки они сделали отмостку дома и заасфальтировали пешеходную дорожку, которая была разрыта после коммунальных работ. При этом парковочный карман оказался шире, чем предусматривалось проектом. Строителям пришлось его переделать и на один метр увеличить ширину пешеходной дорожки.







Собственница помещения пояснила, что парковку приняли и мэрия, и ГИБДД, — она соответствовала и градостроительным, и санитарным нормам. «Я поставила знаки — всё как положено, сделала парковку для инвалидов, два инвалидных места было нарисовано на асфальте», — рассказала предпринимательница.







Почему дорожники решили засыпать парковку землёй, она не знает — никто её об этом не предупреждал. Но предполагает, что это может быть реакцией властей на обращения одного из жителей дома, который ранее уже жаловался в Генеральную прокуратуру «на несанкционированные работы по благоустройству».







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, почему у дома на Романова исчезла парковка, но ответа пока не получили.





Это уже не первый с начала года случай, когда водители лишаются привычных мест для парковки. Например, в июне дорожники установили бетонный разделитель на Красном проспекте в районе станции метро «Гагаринская», чтобы предотвратить стихийную парковку в середине проезжей части.