Синоптики пообещали новосибирцам субботнюю метель

Метель в центре Новосибирска днём 10 ноября
Метель в центре Новосибирска днём 10 ноября

Днём 10 ноября в Новосибирскую область пришли холода и метели.


«Сейчас усиливается вторжение холода на юго-восток западной Сибири. Холодный фронт уже один прошёл, сейчас проходит серия вторичных холодных фронтов, которые дают заряды снега, метели», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. 


В субботу мороз ночью усилится до –8…–13, местами до –18 градусов, а в воскресенье может похолодать до –18…–20 градусов. Днём в выходные синоптики прогнозируют похолодание от –6 до –12 градусов. В воскресенье осадки прекратятся, но на дорогах будет гололедица.


«13 и 14 ноября вновь начнётся движение атлантических циклонов и снова погода начнёт смягчаться. К 14 ноября температура повысится до –5…–10 градусов ночью и до –3…–8 градусов днём. Но возобновятся снегопады и метели», — добавил синоптик.


В начале недели Ренад Ягудин рассказывал, что после предстоящей волны холода выпавший снег в Новосибирске останется до весны.

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