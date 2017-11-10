Умер известный сатирик Михаил Задорнов
Сегодня, 10 ноября, стало известно о смерти известного сатирика Михаила Задорнова. Об этом написала газета «Известия». Год назад СМИ сообщили, что у артиста диагностировали рак мозга. В этом году ему исполнилось 69 лет.
22 октября 2016 года Задорнов почувствовал себя плохо во время выступления, его увезли в московскую больницу. Артист обращался также за лечением в клиники Германии, Польши, Латвии.
Первые юмористические публикации Задорнова вышли в 1974 году, позже он стал писать монологи для эстрадных артистов, а с конца 1980-х начал читать свои произведения со сцены самостоятельно.
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Наталья Попельницкая
Фото vk.com/mnzadornov