Умер известный сатирик Михаил Задорнов

Россияне хорошо знают Михаила Задорнова ещё с 1970-х

Сегодня, 10 ноября, стало известно о смерти известного сатирика Михаила Задорнова. Об этом написала газета «Известия». Год назад СМИ сообщили, что у артиста диагностировали рак мозга. В этом году ему исполнилось 69 лет.





22 октября 2016 года Задорнов почувствовал себя плохо во время выступления, его увезли в московскую больницу. Артист обращался также за лечением в клиники Германии, Польши, Латвии.





Первые юмористические публикации Задорнова вышли в 1974 году, позже он стал писать монологи для эстрадных артистов, а с конца 1980-х начал читать свои произведения со сцены самостоятельно.

