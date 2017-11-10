Опять раскопали: улицу Семьи Шамшиных окутало паром

Проезжую часть уже раскопали и перегородили
Проезжую часть уже раскопали и перегородили

10 ноября рабочие компании АО «СИБЭКО» начали ремонтировать теплотрассу на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске.


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, сегодня днём на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской огородили часть дороги. В асфальте сделали дыру, из которой поднимался белый пар.


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание запланировано на 27 ноября», — сообщает департамент транспорта мэрии Новосибирска. 


Участок, где идёт ремонт, отмечен красным цветом 
Участок, где идёт ремонт, отмечен красным цветом 


Теплотрассу начали ремонтировать сегодня
Теплотрассу начали ремонтировать сегодня


Работы закончатся 27 ноября
Работы закончатся 27 ноября


Среди других недавних перекрытий, связанных с ремонтом теплотрасс, было перекрытие дороги в Академгородке рядом с остановкой «Технопарк».

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