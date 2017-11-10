Опять раскопали: улицу Семьи Шамшиных окутало паром
10 ноября рабочие компании АО «СИБЭКО» начали ремонтировать теплотрассу на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске.
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, сегодня днём на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской огородили часть дороги. В асфальте сделали дыру, из которой поднимался белый пар.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание запланировано на 27 ноября», — сообщает департамент транспорта мэрии Новосибирска.
Среди других недавних перекрытий, связанных с ремонтом теплотрасс, было перекрытие дороги в Академгородке рядом с остановкой «Технопарк».
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова