«Новосибирск надо причесать»: в мэрии решили разобраться с вывесками на фасадах зданий

Заклеивать целиком витрины и окна первых этажей зданий по дизайн-коду запретят

Городские власти разработали дизайн-код для Новосибирска — свод правил, которые должны регулировать рекламу и вывески на городских улицах. 9 ноября главный художник города Иван Фаткин представил экспертам концепцию, которая предлагает избавить фасады домов от бегущих строк, призматронов (конструкций со сменяющимся изображением) и баннеров.







Дизайн-код предполагает разделение территории города на классы. Например, к первому классу отнесли главные городские улицы, а также зоны объектов культурного наследия и здания, построенные до 1959 года — то есть до начала массового строительства хрущёвок.







«Зоны охраны культурных объектов перекрывают всю центральную часть практически без стыков, таким образом вся центральная часть попадает в зону с самым жёстким регулированием», — пояснил Фаткин.







В центре города нельзя будет размещать вывески на жилых домах выше второго этажа, а также бегущие строки и призматроны — конструкции со сменяющейся картинкой.





Запретят и рекламу, которая занимает целиком глухие торцы зданий — исключения будут только для советских конструкций. Послабления также сделают для фасадов типовых домов и административных зданий, а также для торговых центров.







Кроме того, разработчики предлагают полностью запретить вешать на городские фасады баннеры.





«Мы говорим сейчас об этой болезни, когда мы размещаем огромную тряпку на фасаде, обвешиваем её огромным количеством светильников, и она существует спокойно — этот тип мы предлагаем вообще запретить по всему городу, — пояснил Иван Фаткин. — Если мы говорим о крупноформатной конструкции, то она должна быть с внутренней подсветкой».







Документ также регулирует размеры вывесок и табличек, места размещения и формы крышных конструкций, оформление витрин первых этажей, а также предлагает использовать не более трёх цветов на вывесках. При этом он пока не затрагивает отдельно стоящие рекламные конструкции и нестационарные объекты.







Как рассказал председатель комитета рекламы и информации мэрии Дмитрий Лобыня, сейчас по поручению мэра в городе сокращают число рекламных конструкций — к концу года их должно стать на 10% меньше. В рамках этого поручения также расторгли договоры на размещение рекламных растяжек поперёк улиц, с нового года их в Новосибирске уже не будет.







«Радикальных мер сейчас всё запретить не будет, — добавил Лобыня. — Закон обратной силы не имеет, и те вывески, на которые уже выданы разрешения, наверное, всё-таки доживут до конца срока действия этих разрешений». При этом срок действия разрешений может составлять до 10 лет.







Эксперты по большей части положительно оценили презентованные регламенты. «Юношу Новосибирск надо причесать, он должен быть красивым, — заметил архитектор Игорь Поповский. — Плазма городского пространства — та же кожа: если кожа выглядит плохо, значит, есть какая-то беда с организмом».







Но он обратил внимание и на спорные моменты: в частности, с включением в первый класс зданий, построенных до 1959 года, но не позже. «Я считаю, что есть качественные объекты [более поздней застройки]. Получается, что на ГПНТБ можно повесить рекламу — это ведь не памятник архитектуры», — подчеркнул он.







Обсуждение и корректировка дизайн-кода должны продлиться до конца года, после чего документ должен быть принят городскими властями. В ближайшее время его планируют выложить на муниципальном сайте «Зелёный Новосибирск».





Разработка дизайн-кода Новосибирска связана с федеральной программой развития комфортной городской среды на 2018–2022 годы: в рамках этой программы в городе должны преобразиться улица Ленина, площадь Ленина и бульвар Красного проспекта до набережной.