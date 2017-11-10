В Новосибирске отменили концерт главной рок-группы Прибалтики

Группа Brainstorm появилась в Латвии в 1989 году, её вокалист — Ренарс Кауперс

Концерт латышской рок-группы Brainstorm, заявленный на 20 ноября в новосибирском ДК Железнодорожников, не состоится.







«К великому сожалению, долгожданная встреча с нашими поклонниками в Новосибирске откладывается до следующей части тура. По техническим причинам концерт, который должен был состояться 20 ноября, отменен. Также надеемся вас порадовать новой датой уже очень скоро. Приносим свои извинения в связи с неудобствами, вызванными отменой концерта», — говорится в официальном сообщении группы в соцсети «ВКонтакте».







В офисе «Городских зрелищных касс» сообщили, что всем, кто купил билеты, вернут за них деньги.







«Возврат денег за билеты начнётся с 20 ноября. Тем, кто покупал электронные билеты, деньги перечислят на карточку. Тем, кто покупал билеты "на руки", нужно прийти и сдать их», — пояснили в кассе.







По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, билеты на концерт группы в Новосибирске разбирали не очень охотно. Так, к концу октября было выкуплено около четверти мест в зале.







НГС.НОВОСТИ связались с организатором концертов группы в России и СНГ Игорем Данилкиным, но он не смог оперативно прокомментировать отмену концерта в Новосибирске.







Рок-группа Brainstorm получила известность в России в начале 2000-х годов с песней «Maybe». В 2003 году хитом стала песня группы под названием «Выходные». Ещё спустя год Brainstorm вместе с группой «Би-2» записали песню «Скользкие улицы». В общей сложности на счету латышей десять альбомов на латышском языке и девять — на русском и английском.





В гастрольный тур «Между берегами» группа отправилась в этом году. В Сибири у «Brainstorm» запланирован концерт в Омске. Он состоится 19 ноября. Также группа даст два концерта в Екатеринбурге и один в Тюмени.







Новосибирцы не в первый раз сталкиваются с отменой концертов популярных музыкантов. В мае горожане не попали на концерт украинской группы 5'NIZZA — выступление артистов не состоялось из-за предварительных продаж билетов.