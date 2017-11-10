Буйного пассажира автобуса оштрафовали за удар по лицу полицейского

Полицейский пострадал несильно
Полицейский пострадал несильно

Сегодня, 10 ноября, Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 53-летнему мужчине, который ударил полицейского по лицу.


«Вину он в суде признал, раскаялся. Дело было рассмотрено в особом порядке», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин.


Инцидент произошёл в отделе полиции «Калининский» на улице Учительской. 


Как пояснил помощник районного прокурора, вечером 13 июня 2017 года полицейские доставили в отдел пьяного новосибирца, который во время поездки в автобусе оскорблял других пассажиров и навязчиво пытался с ними поговорить. Полицейские составили в отношении хулигана административный протокол. После этого 36-летний оперативный дежурный, не участвовавший в административном разбирательстве, стал провожать мужчину из отдела полиции.


В этот момент мужчина два раза ударил полицейского по голове кулаком и до крови разбил ему лицо.


Как уточнили в прокуратуре Калининского района, подсудимый признался в том, что, несмотря на опьянение, осознавал: перед ним полицейский. В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

 

Приговор в законную силу пока не вступил.


Новосибирцы не первый раз пускают в ход кулаки при общении с полицейскими. Так, в июне Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 39-летней женщине, которая избила полицейских и затушила о форму одного сотрудника окурок сигареты.

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