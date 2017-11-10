Власти попросили новосибирцев рассказывать в интернете о незаконных ларьках

Муниципальный портал работает в Новосибирске уже 5 лет

Городские власти отчитались о новых сервисах на муниципальный портал «Мой Новосибирск» — теперь информация о коммунальных авариях будет обновляться каждый час, можно будет посмотреть, убирали ли дорогу от снега, и пожаловаться на торговцев-нелегалов.







«На нашем портале самая разнообразная информация предоставляется, в том числе — по коммунальным услугам. Он работает уже пять лет, но в последние три года мы стали его активнее использовать для обратной связи работы мэрии», — сказал сегодня на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





Начальник управления информации мэрии Олеся Филатова рассказала, что горожане стали чаще спрашивать о ремонте и уборке дорог, количестве рекламных конструкций.





«Решили переформатировать портал, сделать его удобнее. Сегодня в открытом доступе находятся пять разделов. Каждому разделу посвящена отдельная карта, появилась фотолента, статистика: сколько сообщений было принято, сколько проблем решено хорошо или не очень», — пояснила Филатова.





По её словам, теперь каждый час портал синхронизирует информацию о коммунальных авариях и отключениях. Также появились разделы о текущем и планируемом ремонте дорог с указанием подрядчиков, сроков и стоимости работ. ДЭУ города ежедневно вносят информацию на портал, кто и какой техникой убирает дорогу — это происходит не в режиме онлайн, но можно посмотреть итоговую информацию, например, за день или неделю.





В раздел «Парковочное пространство» сейчас вносят всю информацию о местах для стоянки автомобилей и обозначают места для инвалидов. Кроме того, Филатова отчиталась о том, что для портала сделали схему рекламных конструкция и нестационарных объектов города.





Каталог интерактивных карт на муниципальном портале





«Это очень важно — было много обращений от новосибирцев о несанкционированной торговле», — отметил Анатолий Локоть.







Кроме того, на портал внесут информацию о выдаче разрешений на строительство и данные о кладбищах. Летом о запуске новой муниципальной информационной системе «Ритуал» рассказывал начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин: горожане смогут найти место захоронения любого человека, забив в систему фамилию, имя, отчество, год рождения или дату смерти.





Сейчас больше 25 тысяч пользователей подписаны на SMS-оповещения, ежедневно заходят на сайт около 3-4 тысяч новосибирцев.





«Человек идет на работу, увидел какую-то проблему, сфотографировал, отправил на портал, и информация сразу попадает к исполнителю. Вся переписка между заявителем и исполнителем отображается в системе, её видно всем пользователям. И житель может поставить оценку решения проблемы, в этом году мы добавим ещё комментирование. Задача в том, чтобы написать не официальную отписку, а всё время информировать жителей о ходе работ, даже если они занимают долгое время», — объяснила Олеся Филатова.