Трое крупье подпольного казино на «Золотой Ниве» получили условные сроки

Организатора подпольного казино так и не нашли

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к условным срокам трёх крупье из нелегального казино, которое работало возле станции метро «Золотая Нива».







На скамье подсудимых оказались две женщины 37 и 38 лет и ранее судимый 29-летний мужчина. 15 ноября 2016 года полицейские задержали их в развлекательном заведении, в котором играли в рулетку и покер, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокурор Октябрьского района Новосибирска Алексей Павлов.







Кто именно организовал эти игры, суд так и не установил. Но, как следует из материалов дела, подпольное казино на втором этаже дома на улице Бориса Богаткова, 213 работало около двух месяцев. Ещё в сентябре в компанию, сдававшую это помещение в аренду, обратился мужчина, который представился Андреем и пояснил, что ищет место под компьютерный клуб. При этом для оформления договора аренды он прислал копию паспорта другого человека, привёл прокурор показания арендодателя.







На этой неделе, 8 ноября, суд признал работниц нелегального заведения виновными по п. «а» ч. 2 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Каждый из подсудимых получил по полтора года условно.







«В ходе предварительного следствия они вину не признавали вообще, в судебном заседании признали частично. Признались в том, что действительно работали в игорном заведении в качестве крупье, но отрицали то, что вступили в предварительный сговор», — рассказал Алексей Павлов.







По словам прокурора, один из подсудимых признался, что работал крупье около месяца. Одна из женщин пояснила, что отработала только две смены, а во время третьей её задержала полиция. Третья подсудимая сообщила, что 15 ноября вообще впервые пришла в игорное заведение.







«По словам подсудимой, она пришла туда якобы для собеседования с целью трудоустройства. Позвонила в дверь, вошла, встала за стол, раздала карты, но игру провести не успела, поскольку была задержана. Также она пояснила, что пришла трудоустраиваться из-за трудного материального положения, поскольку у неё 13-летний ребёнок, которого нужно кормить, а её сократили с работы», — пересказал показания прокурор.







Приговор пока не вступил в законную силу.





Параллельно Октябрьский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении ещё одного работника этого заведения. А ранее условные сроки получили крупье другого подпольного казино, которое работало в частном доме на пересечении улиц Лескова и Автогенной.