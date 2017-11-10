Снежная сказка: снегопад украсил ветки деревьев в Новосибирске

Дворы, скверы и улицы Новосибирска минувшей ночью накрыло снегом — он укутал город и скрыл мрачную серость. 


Многочисленные кусты рябин облачились в снежные шапки
Многочисленные кусты рябин облачились в снежные шапки


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ утром 10 ноября сделали красивые фотографии разных уголков Новосибирска. 


Лёгкий снег укрыл и лавочки на улицах города
Лёгкий снег укрыл и лавочки на улицах города


К раннему утру дворники успели почистить дорожки в скверах
К раннему утру дворники успели почистить дорожки в скверах


Снегопад начался ночью — он сменил начавшийся вечером 9 ноября дождь. Ещё недавно улицы города были больше похожи на реки, а сегодня они стали белыми. Огорчает только небольшой гололёд. 


В Первомайском сквере снег аккуратно прикрыл и замки, которые так любят вешать молодожёны
В Первомайском сквере снег аккуратно прикрыл и замки, которые так любят вешать молодожёны


Так сегодня выглядит Первомайский сквер 
Так сегодня выглядит Первомайский сквер 


По словам синоптиков, уже сегодня к вечеру в Новосибирске начнёт холодать. Резкое понижение температуры произойдёт в субботу, 11 ноября. Столбик термометра опустится до –8...–13 градусов, местами будет до –18 мороза. Холод удержится и 12-го числа. 


В сквере у оперного театра припорошило дизайнерские фигуры из веток
В сквере у оперного театра припорошило дизайнерские фигуры из веток


Уборка улиц продолжалась и в утренние часы
Уборка улиц продолжалась и в утренние часы


Осадки, по словам метеорологов, закончатся как раз 12 ноября — их сменит волна холода. Воздушные массы придут с севера Сибири.


Улица Ленина
Улица Ленина


Владимир Ленин сменил цвет своего пальто
Владимир Ленин сменил цвет своего пальто


Выпавший сегодня снег, предположительно, уже не растает и останется лежать до весны, предупредили ранее синоптики.


Утро в парке «Берёзовая роща»
Утро в парке «Берёзовая роща»


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