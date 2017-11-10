Снежная сказка: снегопад украсил ветки деревьев в Новосибирске

Дворы, скверы и улицы Новосибирска минувшей ночью накрыло снегом — он укутал город и скрыл мрачную серость.





Многочисленные кусты рябин облачились в снежные шапки





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ утром 10 ноября сделали красивые фотографии разных уголков Новосибирска.







Лёгкий снег укрыл и лавочки на улицах города





К раннему утру дворники успели почистить дорожки в скверах





Снегопад начался ночью — он сменил начавшийся вечером 9 ноября дождь. Ещё недавно улицы города были больше похожи на реки, а сегодня они стали белыми. Огорчает только небольшой гололёд.





В Первомайском сквере снег аккуратно прикрыл и замки, которые так любят вешать молодожёны





Так сегодня выглядит Первомайский сквер





По словам синоптиков, уже сегодня к вечеру в Новосибирске начнёт холодать. Резкое понижение температуры произойдёт в субботу, 11 ноября. Столбик термометра опустится до –8...–13 градусов, местами будет до –18 мороза. Холод удержится и 12-го числа.





В сквере у оперного театра припорошило дизайнерские фигуры из веток





Уборка улиц продолжалась и в утренние часы





Осадки, по словам метеорологов, закончатся как раз 12 ноября — их сменит волна холода. Воздушные массы придут с севера Сибири.





Улица Ленина





Владимир Ленин сменил цвет своего пальто





Выпавший сегодня снег, предположительно, уже не растает и останется лежать до весны, предупредили ранее синоптики.





Утро в парке «Берёзовая роща»



