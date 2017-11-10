Снежная сказка: снегопад украсил ветки деревьев в Новосибирске
Дворы, скверы и улицы Новосибирска минувшей ночью накрыло снегом — он укутал город и скрыл мрачную серость.
Корреспонденты НГС.НОВОСТИ утром 10 ноября сделали красивые фотографии разных уголков Новосибирска.
Снегопад начался ночью — он сменил начавшийся вечером 9 ноября дождь. Ещё недавно улицы города были больше похожи на реки, а сегодня они стали белыми. Огорчает только небольшой гололёд.
По словам синоптиков, уже сегодня к вечеру в Новосибирске начнёт холодать. Резкое понижение температуры произойдёт в субботу, 11 ноября. Столбик термометра опустится до
Осадки, по словам метеорологов, закончатся как раз 12 ноября — их сменит волна холода. Воздушные массы придут с севера Сибири.
Выпавший сегодня снег, предположительно, уже не растает и останется лежать до весны, предупредили ранее синоптики.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова (1–9), Алексея Кошлякова (10)