«У родственников была истерика»: грузовой поезд сбил мужчину на Первомайке

31-летний мужчина погиб на месте 
31-летний мужчина погиб на месте 

Вечером 9 ноября грузовой поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину на переезде через железнодорожные пути в Матвеевке в Первомайском районе Новосибирска. 


«Смертельно травмирован грузовым поездом. Машинистом грузового поезда применены меры экстренного торможения и поданы сигналы повышенной громкости, однако молодой человек не отреагировал на них», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. В ведомстве отметили, что погибший был в наушниках и переходил железнодорожные пути в неположенном месте.


По словам дежурной по железнодорожной станции Виктории, трагедия произошла в 21:54. «Мне машинист поезда сообщил о том, что он экстренно затормозил для предотвращения наезда на человека». После этого, по словам девушки, помощник машиниста вышел и увидел, что пострадавший мёртв. 


«Он (погибший — А. И.) шёл с КСМ в сторону Матвеевки, — объясняет девушка. — По левой стороне. Ему поезд семафорил, дежурная по переезду в свисток свистела, руками махала, кричала. Он был в шапке, капюшоне и были наушники. Скорей всего, сильно громко музыка играла, он ничего не слышал». 


Девушка пояснила, что от удара электровоза пострадавший на сто метров отлетел на противоположную сторону. На место трагедии приехали жена, мать, отец и сестра погибшего мужчины. 


«У родственников была истерика, — продолжает девушка. — Что двое детей маленьких у мужчины остались. Когда приехала полиция, его вещи уже собрали. Телефон валялся в стороне, он был абсолютно цел». 


Как рассказал знакомый погибшего корреспонденту НГС.НОВОСТИ, попавшему под поезд новосибирцу был 31 год, он воспитывал двоих детей. Погибший окончил заочно факультет государственного и муниципального управления НГАУ. «Хороший парень был, весёлый», — рассказал собеседник. 


В Следственном комитете на транспорте отметили, что по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. 

 

Похожая трагедия произошла в июле на железнодорожном о.п. Аэрофлот в городе Обь — там грузовой поезд сбил 84-летнюю женщину

Прочтений: 7742
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено