«У родственников была истерика»: грузовой поезд сбил мужчину на Первомайке

31-летний мужчина погиб на месте

Вечером 9 ноября грузовой поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину на переезде через железнодорожные пути в Матвеевке в Первомайском районе Новосибирска.







«Смертельно травмирован грузовым поездом. Машинистом грузового поезда применены меры экстренного торможения и поданы сигналы повышенной громкости, однако молодой человек не отреагировал на них», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. В ведомстве отметили, что погибший был в наушниках и переходил железнодорожные пути в неположенном месте.





По словам дежурной по железнодорожной станции Виктории, трагедия произошла в 21:54. «Мне машинист поезда сообщил о том, что он экстренно затормозил для предотвращения наезда на человека». После этого, по словам девушки, помощник машиниста вышел и увидел, что пострадавший мёртв.





«Он (погибший — А. И.) шёл с КСМ в сторону Матвеевки, — объясняет девушка. — По левой стороне. Ему поезд семафорил, дежурная по переезду в свисток свистела, руками махала, кричала. Он был в шапке, капюшоне и были наушники. Скорей всего, сильно громко музыка играла, он ничего не слышал».







Девушка пояснила, что от удара электровоза пострадавший на сто метров отлетел на противоположную сторону. На место трагедии приехали жена, мать, отец и сестра погибшего мужчины.





«У родственников была истерика, — продолжает девушка. — Что двое детей маленьких у мужчины остались. Когда приехала полиция, его вещи уже собрали. Телефон валялся в стороне, он был абсолютно цел».







Как рассказал знакомый погибшего корреспонденту НГС.НОВОСТИ, попавшему под поезд новосибирцу был 31 год, он воспитывал двоих детей. Погибший окончил заочно факультет государственного и муниципального управления НГАУ. «Хороший парень был, весёлый», — рассказал собеседник.





В Следственном комитете на транспорте отметили, что по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.





Похожая трагедия произошла в июле на железнодорожном о.п. Аэрофлот в городе Обь — там грузовой поезд сбил 84-летнюю женщину.