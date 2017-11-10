На «умной» остановке под окнами мэрии провалилась тротуарная плитка

Теперь возле мэрии Новосибирска лежит неровный тротуар
Теперь возле мэрии Новосибирска лежит неровный тротуар

На остановке «Дом Ленина» на Красном проспекте просела тротуарная плитка — остановка расположена на чётной стороне улицы прямо под окнами мэрии Новосибирска.


По наблюдению корреспондентов НГС.НОВОСТИ, плитка просела в том месте, где рабочие прокладывали кабель к новому остановочному павильону. После прокладки кабеля канал засыпали и замостили, но сейчас там образовалась длинная впадина глубиной около 10 см.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправил запрос в мэрию по этой ситуации.


Монтировать «умную остановку» начали во второй половине октября — для этого павильон специально привезли из Крыма. Остановку поставили в конце октября, но её запуск пока откладывают.


Когда остановка будет полностью готова, в ней установят систему видеонаблюдения и оборудования для бесплатного Wi-Fi — всё это будет защищено от вандалов.


На месте просадки рабочие прокладывали кабель к новой  остановке
На месте просадки рабочие прокладывали кабель к новой  остановке


Плитка просела достаточно сильно
Плитка просела достаточно сильно


Во время строительства новой остановки 23 октября 2017 года: плитка заново уложена, тротуар ровный
Во время строительства новой остановки 23 октября 2017 года: плитка заново уложена, тротуар ровный


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