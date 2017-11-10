На «умной» остановке под окнами мэрии провалилась тротуарная плитка

Теперь возле мэрии Новосибирска лежит неровный тротуар

На остановке «Дом Ленина» на Красном проспекте просела тротуарная плитка — остановка расположена на чётной стороне улицы прямо под окнами мэрии Новосибирска.





По наблюдению корреспондентов НГС.НОВОСТИ, плитка просела в том месте, где рабочие прокладывали кабель к новому остановочному павильону. После прокладки кабеля канал засыпали и замостили, но сейчас там образовалась длинная впадина глубиной около 10 см.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправил запрос в мэрию по этой ситуации.





Монтировать «умную остановку» начали во второй половине октября — для этого павильон специально привезли из Крыма. Остановку поставили в конце октября, но её запуск пока откладывают.





Когда остановка будет полностью готова, в ней установят систему видеонаблюдения и оборудования для бесплатного Wi-Fi — всё это будет защищено от вандалов.





На месте просадки рабочие прокладывали кабель к новой остановке





Плитка просела достаточно сильно





Во время строительства новой остановки 23 октября 2017 года: плитка заново уложена, тротуар ровный



