Школьница попала под машину на перекрёстке в Октябрьском районе

Место аварии отмечено фишкой

Водитель Subaru сбил школьницу на перекрёстке в Октябрьском районе — девочка попала в больницу.





Авария случилась сегодня в 8:00 на перекрёстке улиц Гурьевской и Лескова.







«33-летний водитель на Subaru Legacy ехал по Гурьевской в сторону Пролетарской и сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода», — рассказали НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Рядом с местом аварии нет пешеходного перехода — девочка перебегала дорогу прямо по перекрёстку. После аварии школьницу отвезли в больницу, у неё сотрясение мозга, ушибы головы и колена.







Вчера вечером женщина-водитель на Subaru сбила пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. После столкновения машина выехала на встречную полосу, пешеход попал в больницу.