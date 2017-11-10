Школьница попала под машину на перекрёстке в Октябрьском районе

Место аварии отмечено фишкой
Место аварии отмечено фишкой

Водитель Subaru сбил школьницу на перекрёстке в Октябрьском районе — девочка попала в больницу.


Авария случилась сегодня в 8:00 на перекрёстке улиц Гурьевской и Лескова.


«33-летний водитель на Subaru Legacy ехал по Гурьевской в сторону Пролетарской и сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода», — рассказали НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Рядом с местом аварии нет пешеходного перехода — девочка перебегала дорогу прямо по перекрёстку. После аварии школьницу отвезли в больницу, у неё сотрясение мозга, ушибы головы и колена.


Вчера вечером женщина-водитель на Subaru сбила пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. После столкновения машина выехала на встречную полосу, пешеход попал в больницу.

Прочтений: 4778
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (50)50
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено