В Новосибирск привезли первые новогодние ёлки

Первая партия новогодних деревьев прошла контроль. Фото из архива НГС
Первая партия новогодних деревьев прошла контроль. Фото из архива НГС

В Новосибирскую область привезли первые новогодние деревья.


«На автомобилях из Алтайского края завезены 1085 деревьев. В преддверии Нового года эта партия — первая, прошедшая процедуру карантинного фитосанитарного контроля в региональном управлении Россельхознадзора», — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что порода деревьев — пихта.


Специалисты Россельхознадзора проверяют все новогодние деревья, которые завозят в область, чтобы с ними не приехали вредители леса из соседних регионов. Когда в городе откроются ёлочные базары, инспекторы также будут проверять, есть ли продавцов фитосанитарные документы.


В прошлом году первые новогодние ёлки и ёлочные базары появились на улицах города в начале декабря.

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