«Ничего не успел сделать»: грузовик въехал в пассажирскую дверь разворачивающейся «Тойоты»

Удар пришёлся в переднюю пассажирскую дверь «Тойоты»
Удар пришёлся в переднюю пассажирскую дверь «Тойоты»

Вечером 9 ноября Toyota Allex и грузовик сошлись в смертельной аварии на федеральной трассе в Барабинском районе Новосибирской области.


Авария произошла в 20:20 на 1143-м км автодороги Р254 «Иртыш» недалеко от Барабинска.


«Грузовик ехал попутно с легковым автомобилем. Этот автомобиль остановился, чтобы развернуться на трассе. Водитель не убедился в безопасности своего манёвра и начал разворот. 


Водитель грузовика не успел ничего сделать и совершил столкновение с легковым автомобилем. 


Удар пришёлся в переднюю пассажирскую дверь», - рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.


В автоинспекции уточнили, что пассажирка «Тойоты Аллекс» погибла на месте. Её личность автоинспекторам пока установить не удалось. 47-летний водитель легковой машины попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом ключицы.


«Водитель грузовика не пострадал», - добавили в ГИБДД.


В прошлом месяце на трассе в Барабинском районе произошла ещё одна смертельная авария: легковая «Тойота» выехала встречную полосу и врезалась в фуру. В ДТП погибли два человека.

Прочтений: 4492
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено