«Ничего не успел сделать»: грузовик въехал в пассажирскую дверь разворачивающейся «Тойоты»

Удар пришёлся в переднюю пассажирскую дверь «Тойоты»

Вечером 9 ноября Toyota Allex и грузовик сошлись в смертельной аварии на федеральной трассе в Барабинском районе Новосибирской области.







Авария произошла в 20:20 на 1143-м км автодороги Р254 «Иртыш» недалеко от Барабинска.







«Грузовик ехал попутно с легковым автомобилем. Этот автомобиль остановился, чтобы развернуться на трассе. Водитель не убедился в безопасности своего манёвра и начал разворот.





Водитель грузовика не успел ничего сделать и совершил столкновение с легковым автомобилем.





Удар пришёлся в переднюю пассажирскую дверь», - рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.







В автоинспекции уточнили, что пассажирка «Тойоты Аллекс» погибла на месте. Её личность автоинспекторам пока установить не удалось. 47-летний водитель легковой машины попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом ключицы.







«Водитель грузовика не пострадал», - добавили в ГИБДД.





В прошлом месяце на трассе в Барабинском районе произошла ещё одна смертельная авария: легковая «Тойота» выехала встречную полосу и врезалась в фуру. В ДТП погибли два человека.