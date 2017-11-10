В Новосибирской области подешевели сливочное мороженое и валидол


Сливочное мороженое за месяц подешевело на 4,8%
Сливочное мороженое за месяц подешевело на 4,8%

За октябрь в Новосибисркой области снизился общий уровень цен на товары и услуги — дефляция составила 0,2%.


«В октябре 2017 года цены на потребительском рынке снизились на 0,2% по сравнению с сентябрем текущего года, в т.ч. на непродовольственные товары на 0,3% и услуги на 0,2%. На продовольственные товары цены выросли на 0,1%», — подсчитали аналитики Новосибирскстата.


Самый большой рост цен в октябре из продовольственных товаров показали огурцы — они подорожали на 48,8%, на втором — помидоры (33,1%), на третьем — апельсины (10,9%).


В то же время больше всего подешевела морковь — на  10,3%. Среди других продуктов, на которых снизились цены, оказалась гречка — на 6,9%, йогурт — на 5,6%, хлопья из злаков (сухие завтраки) — на 5%, сливочное мороженое  — на 4,8%.


Из непродовольственных товаров самое больше снижение цены коснулось валидола (на 11%), а повышение — школьных рюкзаков (на 11,1%).


Несмотря на то, что за октябрь в НСО зафиксировали дефляцию, в целом за десять месяцев в регионе отмечается инфляция.


«За период с начала 2017 года (по сравнению с декабрем 2016 года) сводный индекс потребительских цен составил 101,1%. Выросли цены на непродовольственные товары на 0,9% и услуги на 4,1%. На продовольственные товары цены снизились на 0,4%»,  -добавили в Новосибиркстате.


В прошлом месяце аналитики отмечали значительное повышение цен на копчёную рыбу и сладкое печенье.

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