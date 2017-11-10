Авария под дождём: «Рено» врезался во встречную «Тойоту», один человек в больнице

Водитель «Рено Логан» признал свою вину 
Водитель «Рено Логан» признал свою вину 

Вечером 9 ноября во время дождя в Новосибирске автомобиль «Рено Логан» оказался на встречной полосе — после ДТП его пассажир попал в больницу.


Авария произошла в 21:30 на улице Ватутина, недалеко от стадиона «Сибсельмаш».


За рулём автомобиля «Рено Логан» был 23-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Выставочная в сторону улицы Пермитина. Он выехал на встречную полосу возле дома Ватутина, 11/3 и столкнулся  автомобилем «Тойота Карина». «Тойотой» управлял 24-летний водитель.


«Шёл дождь, была мокрая проезжая часть, ограниченная видимость. Произошло ДТП», — объяснил автоинспекторам водитель «Тойоты Карины».


Свою вину в аварии признал водитель «Рено», но не смог объяснить, как оказался на встречной полосе. «Рассказывает: ехал в левом ряду. Также указывает, что был мокрый асфальт», — передали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Пассажир «Рено» отправился в больницу с серьёзными травмами после аварии
Пассажир «Рено» отправился в больницу с серьёзными травмами после аварии


В начале сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии, которая произошла в непогоду, — тогда возле Гусинобродского кладбища автомобиль «Хонда Одиссей» наехал на двух пешеходов.

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