Авария под дождём: «Рено» врезался во встречную «Тойоту», один человек в больнице

Водитель «Рено Логан» признал свою вину

Вечером 9 ноября во время дождя в Новосибирске автомобиль «Рено Логан» оказался на встречной полосе — после ДТП его пассажир попал в больницу.





Авария произошла в 21:30 на улице Ватутина, недалеко от стадиона «Сибсельмаш».





За рулём автомобиля «Рено Логан» был 23-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Выставочная в сторону улицы Пермитина. Он выехал на встречную полосу возле дома Ватутина, 11/3 и столкнулся автомобилем «Тойота Карина». «Тойотой» управлял 24-летний водитель.







«Шёл дождь, была мокрая проезжая часть, ограниченная видимость. Произошло ДТП», — объяснил автоинспекторам водитель «Тойоты Карины».







Свою вину в аварии признал водитель «Рено», но не смог объяснить, как оказался на встречной полосе. «Рассказывает: ехал в левом ряду. Также указывает, что был мокрый асфальт», — передали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Пассажир «Рено» отправился в больницу с серьёзными травмами после аварии





В начале сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии, которая произошла в непогоду, — тогда возле Гусинобродского кладбища автомобиль «Хонда Одиссей» наехал на двух пешеходов.