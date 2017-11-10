Новосибирцы стали реже жаловаться на коммунальные службы


ГЖИ стала реже выходить с проверками в управляющие компании
ГЖИ стала реже выходить с проверками в управляющие компании

За 9 месяцев 2017 года Государственная жилищная инспекция на треть сократила число проверок в управляющих компаниях.


Кроме того, число жалоб в ГЖИ от жителей и юридических компаний также сократилось почти на 10%. 


«За 9 месяцев 2017 года в ГЖИ региона поступило порядка 21,8 тысячи обращений граждан и юридических лиц. За аналогичный период 2016 года инспекцией было около 24,2 тысяч обращений», — передает пресс-служба губернатора и правительства НСО. Обе тенденции связаны с профилактической работой, которой занимается инспекция.


«Суммы выписанных инспекцией управляющим компаниям штрафов ежегодно уменьшаются, количество проверок с нашей стороны в 2017 году снизилось на 31%. Мы стали выдавать больше предупреждений по нарушениям, чтобы УК имели возможность оперативно устранить мелкие нарушения и активизировать работу с населением. Работа с жителями должна быть организована так, чтобы у людей не было необходимости обращаться в ГЖИ», — рассказал руководитель ГЖИ региона Евгений Пономарёв 9 ноября в Правительстве НСО.


Заместитель руководителя ГЖИ Новосибирской области Леонтий Коновалов в числе типовых нарушений со стороны УК назвал неисполнение заявок потребителей, протекания кровель, аварийное состояние карнизов и балконов, состояние подъездов, горячее водоснабжение.  


Среди недавних жалоб в ГЖИ, о которых рассказывал НГС, была жалоба на ремонт в доме на улице Кузьмы Минина — там к осыпающемуся потолку прикрутили лист фанеры.

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