В кинотеатрах вышел фильм с Джонни Деппом и танцовщиком НОВАТа в роли графа

Сцена драки с участием Сергея Полунина

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма «Убийство в Восточном экспрессе». Одну из ролей в картине исполнил постоянный приглашенный солист НОВАТа Сергей Полунин.







На большие экраны детектив по мотивам романа Агаты Кристи перенес американский режиссер Кеннет Брана. Он же сыграл в ленте главную роль — ироничного сыщика бельгийского происхождения по имени Эркюль Пуаро.







Сергей Полунин исполнил в картине роль графа Рудольфа Андрени.







«Нет, тут помог танец. Не все знают, но на самом деле Брюс Ли был чемпионом по бальным танцам до того, как начал заниматься кунг-фу. Поэтому, если хочешь боевыми искусствами заниматься, хорошо бы уметь танцевать. Мне было очень легко: структуру движений мне поставили, а переворот в воздухе я сам придумал. Сложность была в том, что на площадке мало места — и приходилось думать, как бы не ударить кого-нибудь каблуком по лицу», — рассказал танщовщик о подготовке эпизода с дракой в интервью изданию Meduza.







Помимо Сергея Полунина в фильме снялись такие звезды, как Джонни Депп, Мишель Пфайффер и Уиллем Дефо. На момент подготовки этой заметки средний балл «Убийство в Восточном экспрессе» на авторитетном ресурсе IMDb составляет 6,70 из возможных 10.





О том, что Сергей Полунин примет участие в съемках детектива стало известно в декабре прошлого года.

