В кинотеатрах вышел фильм с Джонни Деппом и танцовщиком НОВАТа в роли графа

Сцена драки с участием Сергея Полунина 
Сцена драки с участием Сергея Полунина 

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма «Убийство в Восточном экспрессе». Одну из ролей в картине исполнил постоянный приглашенный солист НОВАТа Сергей Полунин.


На большие экраны детектив по мотивам романа Агаты Кристи перенес американский режиссер Кеннет Брана. Он же сыграл в ленте главную роль — ироничного сыщика бельгийского происхождения по имени Эркюль Пуаро.


Сергей Полунин исполнил в картине роль графа Рудольфа Андрени. 


«Нет, тут помог танец. Не все знают, но на самом деле Брюс Ли был чемпионом по бальным танцам до того, как начал заниматься кунг-фу. Поэтому, если хочешь боевыми искусствами заниматься, хорошо бы уметь танцевать. Мне было очень легко: структуру движений мне поставили, а переворот в воздухе я сам придумал. Сложность была в том, что на площадке мало места — и приходилось думать, как бы не ударить кого-нибудь каблуком по лицу», — рассказал танщовщик о подготовке эпизода с дракой в интервью изданию Meduza.


Помимо Сергея Полунина в фильме снялись такие звезды, как Джонни Депп, Мишель Пфайффер и Уиллем Дефо. На момент подготовки этой заметки средний балл «Убийство в Восточном экспрессе» на авторитетном ресурсе IMDb составляет 6,70 из возможных 10. 


О том, что Сергей Полунин примет участие в съемках детектива стало известно в декабре прошлого года.

Прочтений: 172
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено