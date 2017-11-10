Правительство обозначило сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года

Правительство России назвало дату проведения пробной и Всероссийской переписи населения. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства.







Пробная перепись населения пройдет в период с 1 по 31 октября 2018 года. Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года.







«Это периоды, в течение которых будут собираться сведения о населении. Установлено также, что сбор сведений о населении и его учёт будут проводиться по состоянию на 1 октября 2018 года и 1 октября 2020 года соответственно», — говорится в сообщении правительства.







По информации РИА Новости, переписной лист можно будет заполнить тремя способами.







«Как рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, перепись предлагается проводить тремя методами: через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно; опрос переписчиками с использованием портативных компьютеров; путем заполнения обычных бумажных листов, которые принесут на дом», — сообщает агенство.







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