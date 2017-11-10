Жители трех домов в Ленинском районе остались без отопления и горячей воды

Сезон аварийных отключений продолжился вчера вечером в Ленинском районе. Жители трех домов остались без отопления и горячей воды. Починить неполадки обещают только к трем часам дня.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 22:00. В зоне аварии оказались здания на улице Котовского. В качестве официальной причины указано «Устранение дефекта на T1 d-50 между TK616-16».







По предварительным данным, вода и тепло появятся в квартирах сибиряков не ранее 15:00.







В конце октября НГС.НОВОСТИ писали о отключении горячей воды и тепла в домах на улице Станиславского.







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