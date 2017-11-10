Новосибирск попал на музыкально-театральную карту страны

В общей сложности ученый проанализировала 99 музыкальных театров страны

Интересное исследование провел старший преподаватель географического факультета Пермского государственного университета Анисья Лядова. Ученый проанализировала музыкальные театры страны и выяснила, в каких регионах есть условия для «интеграции представителей различных культур». Новосибирск продемонстрировал не самые плохие результаты.







В общей сложности старший преподаватель проанализировала 99 музыкальных театров России. Результатом стал так называемый «показатель инновационности».







«Показатель инновационности – это отношение числа созданных инноваций к статусу места их создания. Он учитывает шесть факторов: расположение театра, концентрацию вузов в городе, уровень квалификации сотрудников, возможность трудоустройства в смежных сферах (радио, телевидение и другие), наличие значительных финансовых и экономических ресурсов региона и потребительский индекс населения», — цитирует Анисью Лядову пресс-служба вуза.







В лидерах по показателю инновационности ожидаемо оказалась Москва (178,7). Новосибирск (21) вошел в блок крупнейших региональных центров, обойдя такие города, как Йоркшар-Ола (17,25), Саратов (13,50) и Ростов-на-Дону (11).







Выбор музыкальных театров в качестве объекта исследования преподаватель объясняет просто: музыка — универсальный язык, который могут понять все.







«Существует не так много направлений культуры, которые целенаправленно могут быть включены в культурную интеграцию. Жанровое разнообразие музыкальных театров охватывает музыку, пение, танец, живопись, и при этом остается понятным представителям разных культур через язык музыки», — рассказывает Анисья Лядова.







Новосибирские актеры часто получают различные премии. В минувшее воскресенье НГС.НОВОСТИ писали о вручении премии «Легенда» Александру Выскрибенцеву.







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