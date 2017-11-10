Вступил в силу новый штраф за пешеходов


Вступил в силу новый штраф за пешеходов

Сегодня, 10 ноября, увеличивается максимальный штрафа за непропуск пешеходов — с 1 500 до 2 500 рублей. 


Как гласит новая редакция статьи 12.18 КоАП РФ, водитель должен быть подвергнут штрафу за нарушение правила «уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или «иным участникам движения» (кроме автомобилей), имеющим преимущество на дороге».


Ранее штраф составлял максимум 1 500 рублей, теперь по усмотрению инспектора ГИБДД, он может быть увеличен до 2 500 рублей. 


Прочтений: 124
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено