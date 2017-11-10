Вступил в силу новый штраф за пешеходов





Сегодня, 10 ноября, увеличивается максимальный штрафа за непропуск пешеходов — с 1 500 до 2 500 рублей.





Как гласит новая редакция статьи 12.18 КоАП РФ, водитель должен быть подвергнут штрафу за нарушение правила «уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или «иным участникам движения» (кроме автомобилей), имеющим преимущество на дороге».





Ранее штраф составлял максимум 1 500 рублей, теперь по усмотрению инспектора ГИБДД, он может быть увеличен до 2 500 рублей.



