При обрушении дома в Ижевске погибли четыре человека, пишет Meduza со ссылкой на замминистра Удмуртии Людмилу Гузнищеву. Также есть четверо пострадавших.







Как заявила Гузнищева, информация о гибели еще одного человека «поступила с места, где идет разбор завалов». Пострадали, по словам замминистра, четыре человека.







Как следует из сообщения республиканского Центра медицины катастроф, один из пострадавших – спасатель, которого доставили в больницу с переломами пальцев и рваными ранами.







Также госпитализирована женщина с переломами ребер и травмой головы. Двое пострадавших подростков были «осмотрены врачами и отпущены домой», передает «Интерфакс».

