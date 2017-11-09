При обрушении дома в Ижевске погибли четыре человека

При обрушении дома в Ижевске погибли четыре человека

При обрушении дома в Ижевске погибли четыре человека, пишет Meduza со ссылкой на замминистра Удмуртии Людмилу Гузнищеву. Также есть четверо пострадавших.


Как заявила Гузнищева, информация о гибели еще одного человека «поступила с места, где идет разбор завалов». Пострадали, по словам замминистра, четыре человека.


Как следует из сообщения республиканского Центра медицины катастроф, один из пострадавших – спасатель, которого доставили в больницу с переломами пальцев и рваными ранами.


Также госпитализирована женщина с переломами ребер и травмой головы. Двое пострадавших подростков были «осмотрены врачами и отпущены домой», передает «Интерфакс».

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