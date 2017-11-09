Водитель «Субару» сбил пешехода и выехал на «встречку»

Инциндент произошел в 22:40

Страшный инцидент произошел поздним вечером на улице Станиславского в районе дома № 19. По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, водитель черной «Субару Легаси» сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть.







«Пешеходный переход в данном месте отсутствует. После удара "Субару" выехала на "встречку"», — сообщают аваркомы.







Пострадавшего увезла карета «скорой помощи». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.







Перебегающие дорогу новосибирцы нередко попадают под колеса автомобилей. В конце августа НГС.НОВОСТИ писали о женщине, которая сбила 6-летнего мальчика в Нижней Ельцовке. По словам водителя, ребенок перебегал дорогу.







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