Водитель «Субару» сбил пешехода и выехал на «встречку»
Страшный инцидент произошел поздним вечером на улице Станиславского в районе дома
«Пешеходный переход в данном месте отсутствует. После удара "Субару" выехала на "встречку"», — сообщают аваркомы.
Пострадавшего увезла карета «скорой помощи». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Перебегающие дорогу новосибирцы нередко попадают под колеса автомобилей. В конце августа НГС.НОВОСТИ писали о женщине, которая сбила 6-летнего мальчика в Нижней Ельцовке. По словам водителя, ребенок перебегал дорогу.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск