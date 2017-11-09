Водитель «Тойоты» разбил лицо об руль на перекрестке двух академиков

Авария произошла в 20:40

Сегодня вечером в Советском районе в столкновении сошлись «Тойота» и «Форд». ДТП произошло на перекрестке проспекта Академика Лаврентьева и улицы Академика Ржанова. Есть пострадавшие.







По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники аварии двигались по Лаврентьева навстречу друг другу.







«На перекрестке водитель "Форда" при левом повороте не пропустил "Тойоту" и произошло лобовое столкновение», — сообщает «Автоспас».







Аваркомы рассказали, что в «Тойоте» не сработали подушки безопасности, в результате чего водитель разбил лицо об руль: «Обращаться в "скорую помощь" участники не стали и ждут ГИБДД».







Это уже не первое ДТП за сегодня, участники которого повредили при столкновении голову. Ранее НГС.НОВОСТИ писали о столкновении «Ниссана» и «Рено» в Первомайском районе.







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