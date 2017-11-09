Испанское издание о путешествии по Транссибу: Новосибирск «непроизносим»

Автор статьи посчитал, что название нашего города очень трудно произнести
Автор статьи посчитал, что название нашего города очень трудно произнести

Ежедневная общественно-политическая газета Испании написала о поездке по Транссибу — заметка опубликована на сайте издания elviajero.elpais.com. 


Автор материала Хоакин Майордомо (Joaqin Mayordomo) отправился в путешествие из Москвы. Он сел на поезд на Ярославском вокзале и посетил практически все города Сибири, в том числе Новосибирск. 

«В купе просто и чисто. Есть кондиционер. Две кровати на втором ярусе сложены, и еще две в качестве сидений, стол, на котором минеральная вода, булочки и печенье, —  отмечает издание. —  В углу сложено чистое белье, подушки и одеяла. Стоимость билета составляет 99,4 евро на человека, что, учитывая расстояние и качество обслуживания, кажется дешево». 

В публикации описывается, что видно из окна поезда: «бесконечная равнина», реки, болото, одинаковые деревни и грязные улицы. Отдельное внимание уделено Екатеринбургу — автор не ожидал, что вместо провинциального и скучного города увидит «энергичный» мегаполис. Дальше начинается Сибирь. 

«Появляется возделанное поле. И это не мираж! Новые деревни, домашние животные. Несмотря на скорость, мы успеваем разглядеть корову и овец на лугу. 


И опять эти могучие реки (Ишим, Обь, Енисей), на которых стоят города с непроизносимыми названиями (Новосибирск, Красноярск), промышленные города с десятками труб, заброшенных заводов, свалками, ангарами в паутине мертвых дорог»,


—  говорится в материале. 

Сибирь — это бесконечная лента фотографий, делает вывод автор. 

«Мы разглядываем новых пассажиров. О чем бы могла рассказать эта старуха с потерянным взглядом? А этот одинокий человек, который тащит пару чемоданов, кем он работает? О чем думает эта мать, такая молодая, которая путешествует одна с четырьмя детьми, старшему из которых не дашь и десяти лет?» 

После Новосибирска и Красноярска испанцы посетили Иркутск, Монголию и Китай. 


Новосибирск в западных СМИ упоминается довольно часто. Так, в конце октября американский интернет-ресурс Gears of biz опубликовал историю об остановочном павильоне в Барабинске, который якобы стоит 500 тысяч рублей. 


А турецкая пресса спустя некоторое время написала о находке археологов в Новосибирске — еженедельник заинтересовался фигуркой человечка в «индейском» головном уборе.  

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