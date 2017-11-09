Ударились головами: такси с пассажирами попало в ДТП на Первомайке

Водитель Nissan Bluebird при повороте налево не пропустил французский седан, ехавший во встречном направлении

В Первомайском районе Nissan Bluebird не пропустил ехавший ему навстречу автомобиль такси — в аварии пострадали два человека.





ДТП произошло в 18:40 в районе микрорайона «Весенний».





Таксист на Renault Logan ехал со стороны улицы Героев Революции, Nissan Bluebird — со стороны разъезда Иня.





Водитель Nissan Bluebird при повороте налево в сторону дома № 236 к1 на улице Первомайской не пропустил ехавший ему навстречу Renault Logan. В результате французский седан ударил Nissan в бок.





«В результате аварии таксист и один из пассажиров ударились головами о панель. Пассажир разбил ноутбук. После столкновения участники ДТП вызвали "скорую помощь" и ГИБДД», — рассказали специалисты автомобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».





Аварии с участием автомобилей такси происходят в Новосибирске время от времени. Одно из последних подобных ДТП случилось в августе на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Адриена Лежена. Таксист на автомобиле Nissan Sunny не поделил дорогу с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.