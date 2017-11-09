Ударились головами: такси с пассажирами попало в ДТП на Первомайке

Водитель Nissan Bluebird при повороте налево не пропустил французский седан, ехавший во встречном направлении 
Водитель Nissan Bluebird при повороте налево не пропустил французский седан, ехавший во встречном направлении 

В Первомайском районе Nissan Bluebird не пропустил ехавший ему навстречу автомобиль такси — в аварии пострадали два человека. 


ДТП произошло в 18:40 в районе микрорайона «Весенний». 


Таксист на Renault Logan ехал со стороны улицы Героев Революции, Nissan Bluebird — со стороны разъезда Иня. 


Водитель Nissan Bluebird при повороте налево в сторону дома № 236 к1 на улице Первомайской не пропустил ехавший ему навстречу Renault Logan. В результате французский седан ударил Nissan в бок. 


«В результате аварии таксист и один из пассажиров ударились головами о панель. Пассажир разбил ноутбук. После столкновения участники ДТП вызвали "скорую помощь" и ГИБДД», — рассказали специалисты автомобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте». 


Аварии с участием автомобилей такси происходят в Новосибирске время от времени. Одно из последних подобных ДТП случилось в августе на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Адриена Лежена. Таксист на автомобиле Nissan Sunny не поделил дорогу с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado. 

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