Ударились головами: такси с пассажирами попало в ДТП на Первомайке
В Первомайском районе Nissan Bluebird не пропустил ехавший ему навстречу автомобиль такси — в аварии пострадали два человека.
ДТП произошло в 18:40 в районе микрорайона «Весенний».
Таксист на Renault Logan ехал со стороны улицы Героев Революции, Nissan Bluebird — со стороны разъезда Иня.
Водитель Nissan Bluebird при повороте налево в сторону дома
«В результате аварии таксист и один из пассажиров ударились головами о панель. Пассажир разбил ноутбук. После столкновения участники ДТП вызвали "скорую помощь" и ГИБДД», — рассказали специалисты автомобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».
Аварии с участием автомобилей такси происходят в Новосибирске время от времени. Одно из последних подобных ДТП случилось в августе на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Адриена Лежена. Таксист на автомобиле Nissan Sunny не поделил дорогу с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.
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Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus