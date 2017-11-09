В Ижевске обрушился девятиэтажный дом


Обрушение дома не обошлось без жертв 
Обрушение дома не обошлось без жертв 

В Ижевске на улице Удмуртской обрушился угол дома с первого по девятый этажи, соединяющий две жилые секции, — по предварительной информации, причиной стал взрыв газа.


Трагедия не обошлась без пострадавших. «Их количество уточняется», — сообщил агентству ТАСС источник в МЧС. 


По данным 2ГИС, в этом доме располагаются ювелирный салон, детский развивающий центр и несколько магазинов.



Это не первый случай обрушений жилых домов в России. В 2016 году взрывы газа произошли в жилых домах в Ярославле, Воронеже, Черняховске, Советской Гавани, Балаково, Оренбурге, Выселках, Старом Осколе, Ильинском-Хованском, Иваново, Балашихе и Рязани. В общей сложности погибло 28 человек. 


Дом обрушился на улице Удмуртская 
Дом обрушился на улице Удмуртская 


6 ноября в Иваново произошел взрыв газа в жилом доме: часть постройки рухнула, погибли 5 человек, среди которых 4-летняя девочка. В 2015 году в Волгограде из-за взрыва газа обрушился жилой дом на улице Космонавтов, 47, погибли 5 человек.


11 июля 2015 года в Перми обрушился один из четырех подъездов пятиэтажного жилого дома. 24 марта 2015 года в Тюмени обрушился угол подъезда пятиэтажного жилого дома. По данным МЧС, пострадали три человека. 

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