В России создадут единую ритуальную службу в противовес «чёрным» похоронщикам





Муниципальная служба будет оказывать основной перечень ритуальных услуг

Минстрой РФ объявил о планах по созданию муниципальной службы, которая от лица государства займется организацией ритуальных услуг.





Таким образом чиновники хотят бороться с коррупцией на похоронном рынке. Речь идёт о том, что погребальные компании платят врачам и полицейским за информацию об умерших.





Специализированное муниципальное учреждение получит исключительное право по оказанию основного перечня ритуальных услуг. Дополнительный сервис будет отдан частникам, которые так «докажут свою добросовестность».





«Нужно принять меры к тому, чтобы была выстроена прозрачная система. Чтобы она была понятна как потребителю, так и представителям банковских структур, и чтобы сделать эту сферу конкурентной, привлекательной и достойной наряду с другими отраслями экономики. Кроме того, мы пытаемся максимально разграничить рынки ритуальных, медицинских и религиозных услуг. Похоронные службы должны отвечать определенным требованиям, и, подтверждая своё соответствие этим требованиям, эти похоронные службы включаются в специальный реестр», — заявила директор департамента городской среды Минстроя РФ Маргарита Поспелова на круглом столе в Общественной палате.





По замыслу чиновников, похоронщики, пойманные на злоупотреблениях (плата за информацию и бесцеремонность сотрудников), будут вычеркнуты из реестра, а их учредители не смогут зарегистрировать новые фирмы, работающие в этой сфере, сообщает Regnum.

