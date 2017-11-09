В России создадут единую ритуальную службу в противовес «чёрным» похоронщикам


Муниципальная служба будет оказывать основной перечень ритуальных услуг  
Муниципальная служба будет оказывать основной перечень ритуальных услуг  

Минстрой РФ объявил о планах по созданию муниципальной службы, которая от лица государства займется организацией ритуальных услуг. 


Таким образом чиновники хотят бороться с коррупцией на похоронном рынке. Речь идёт о том, что погребальные компании платят врачам и полицейским за информацию об умерших.


Специализированное муниципальное учреждение получит исключительное право по оказанию основного перечня ритуальных услуг.  Дополнительный сервис будет отдан частникам, которые так «докажут свою добросовестность». 


«Нужно принять меры к тому, чтобы была выстроена прозрачная система. Чтобы она была понятна как потребителю, так и представителям банковских структур, и чтобы сделать эту сферу конкурентной, привлекательной и достойной наряду с другими отраслями экономики. Кроме того, мы пытаемся максимально разграничить рынки ритуальных, медицинских и религиозных услуг. Похоронные службы должны отвечать определенным требованиям, и, подтверждая своё соответствие этим требованиям, эти похоронные службы включаются в специальный реестр», — заявила директор департамента городской среды Минстроя РФ Маргарита Поспелова на круглом столе в Общественной палате. 


По замыслу чиновников, похоронщики, пойманные на злоупотреблениях (плата за информацию и бесцеремонность сотрудников), будут вычеркнуты из реестра, а их учредители не смогут зарегистрировать новые фирмы, работающие в этой сфере, сообщает Regnum.

Прочтений: 1007
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено