Новосибирского парикмахера отправили в колонию за тайник со взрывчаткой под ванной

21-летнего Евгения Ряполова осудили на 4 года за хранение под ванной взрывчатых веществ и взрывных устройств

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к четырём годам колонии общего режима 21-летнего парикмахера Евгения Ряполова — его обвиняли в хранении взрывчатки и взрывных устройств под ванной у себя дома.





О приговоре Ряполову корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказал его отец Дмитрий Ряполов и подтвердила адвокат осуждённого Марина Путилова.







«Сейчас мы пока в шоке ещё находимся от нашего такого судейства, скажем так», — заметил отец Евгения, считающий своего сына невиновным.







Суд по делу Ряполова начался в апреле. Как указано на сайте Октябрьского районного суда, молодого новосибирца обвиняли в совершении преступления по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов), по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (покушение на преступление, незаконное изготовление взрывных устройств). Как пояснила адвокат, по этим статьям в итоге и был вынесен приговор.







«Я скажу общей фразой: у нас имеет место обвинительный уклон», — заметила адвокат Марина Путилова. Она утверждает, что на обнаруженном у Евгения Ряполова пакете с селитрой, гексогеном и взрывателями отпечатков пальцев или следов ДНК её подзащитного обнаружено не было. Адвокат заявила, что планирует подавать апелляцию — решение первой инстанции в силу ещё не вступило.





Сегодня утром следователи отчитались о том, что в Новосибирске вычислили авторов рассылки с призывами к массовым беспорядкам — дома у них нашли 20 бутылок с «коктейлем Молотова», рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны.