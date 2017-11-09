Олени и козлы из Новосибирского зоопарка неожиданно стали стройными

Аппетит к копытным вернётся спустя пару месяцев

В Новосибирском зоопарке им. Р.Шило похудели все самцы копытных — потеря аппетита у животных связана с периодом гона.





«Так происходит каждый год, это законы природы, которые нельзя и не нужно менять. Самцам сейчас не до еды. В период гона в организме животного происходят гормональные изменения. Найти самку, завоевать её, продолжить род — вот что важно для них сейчас. От воды никто из них не отказывается, немного корма они тоже себе позволяют. Их здоровью ничего не угрожает. Потеря веса хоть и ощутимая, но это временное явление. Гон закончится, и аппетит вернётся», — рассказал заведующий сектором копытных Александр Филиппов.







Вес сбросили самцы северных оленей, пятнистых оленей и маралов. Самцы козерогов (горных козлов) и аргали тоже стали заметно тоньше.



Самцы оленей в период гона издают характерные звуки. Это мощный рёв, который ни с чем невозможно спутать. Так они заявляют о себе, дают знать соперникам, что готовы сражаться за право спаривания. У аргали и козерогов во время гона поведение тоже меняется — появляются новые звуки, самцы становятся более эмоциональными, несдержанными, пояснили в пресс-службе зоопарка.





Гон у копытных завершится в конце ноября – декабре. Самки выглядят и ведут себя как обычно.



Биологи Новосибирского зоопарка напомнили, что посетители не должны кормить животных.





«Это строгое правило действует круглый год. Желание угостить любимчика может привести к его гибели», — отметили в пресс-службе. В Новосибирском зоопарке такие случаи уже были.





К слову, с 10 ноября зоопарк переходит на зимний режим работы — теперь он будет работать до 18:00.