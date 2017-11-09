Денег нет: большую часть новосибирских семей признали неспособными взять ипотеку

Новосибирск опередил в рейтинге Москву и Севастополь, но уступил Омску, Красноярску и северным регионам

Аналитическое агентство РИА Рейтинг составило список из 84 регионов России по доступности покупки жилья в ипотеку — Новосибирскую область поместили на 50-е место.







Аналитики рассчитали долю семей, которая может позволить купить обычную 2-комнатную квартиру, взяв ипотечный кредит. В НСО таких семей оказалось 23% от общего числа.





Подобное исследование проводили в 2015 году — тогда взять «двушку» в ипотеку могли позволить только 13% новосибирских семей.







Первые строчки рейтинга заняли северные регионы страны, в которых большие зарплаты и низкие цены на жильё. Среди них — Ямало-Ненецкий (66% семей, которые могут взять ипотеку), Чукотский (56,1%) и Ханты-Мансийский (54%) автономные округа.





Среди сибирских регионов самый высокий результат — у Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей — по 37%.





Москву и Санкт-Петербург расположили на 57-м и 25-м местах соответственно. Нижние строчки рейтинга заняли Дагестан, Ингушетия, Крым и Севастополь — здесь на ипотечную «двушку» могут рассчитывать меньше 10% семей.





Рейтинг регионов по доступности покупки жилья в ипотеку





«Результаты текущего рейтинга вселяют определённый оптимизм, так как за два последних года в среднем по России доля семей, для которых доступна покупка жилья в ипотеку, заметно выросла. При этом по-прежнему для большого количества семей во многих российских регионах приобретение собственной двухкомнатной квартиры без значительного первоначального взноса является практически неразрешимой задачей. <…> В целом рынок ипотеки демонстрирует очень высокие темпы роста, и этот сегмент рынка кредитования населения стал настоящим флагманом банковского сектора в последние два года», — резюмировали составители рейтинга.







Недавно РИА Рейтинг провело ещё одно исследование ипотечного рынка — они выяснили, за сколько лет типичная новосибирская семья сможет накопить на квартиру.