Двое друзей пойдут под суд за нападение с ножом на таксистку

Подросток попытался ранить женщину в горло и несколько раз ударил её ножом в шею, спину и грудь

Новосибирские следователи завершили расследование дела о нападении на женщину-таксиста: 16-летний пассажир несколько раз ударил её ножом, чтобы забрать телефон и деньги.







«Раненой женщине удалось сесть за руль и доехать до находящейся неподалёку автозаправки, работник которой отвез её в больницу. Потерпевшая, к счастью, осталась живой», — сообщили в прокуратуре Калининского района Новосибирска.







Преступление произошло в июне 2017 года. Как напомнили в районной прокуратуре, 16-летний и 18-летний обвиняемые вызвали такси к торговому центру «Континент» на Гусинобродском шоссе. За клиентами приехала 39-летняя женщина.







Во время поездки подростки в SMS-переписке договорились напасть на водителя и отобрать у неё телефон и деньги. «Для этого они попросили её отвезти в безлюдное место в Калининском районе под предлогом "забрать друга"», — пояснили в районной прокуратуре.







Когда машина доехала до места назначения, 16-летний подросток, сидевший на заднем сиденье, напал на водителя с ножом. В прокуратуре уточнили, что обвиняемый пытался ранить женщину в горло, кроме того, он несколько раз ударил её ножом в шею, спину и грудь.







«Потерпевшая выскочила из машины, бросила имеющиеся деньги на землю. В итоге добычей налётчиков стали 700 рублей и сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.







Ранее в СУ СКР по Новосибирской области рассказывали о том, что разыскать подозреваемых полицейским удалось в течение суток. Младший из двух обвиняемых по делу тогда виновным себя не признал и давать показания отказался. Старший признал вину частично. Он сообщил следователю, что убивать женщину ни он, ни его подельник не хотели, а собирались только ранить её и забрать вещи.







Прокурор Калининского района Новосибирска Алексей Чуньков уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотрит его Калининский районный суд Новосибирска.







Несовершеннолетнему участнику нападения грозит наказание за разбой и покушение на убийство. Второму вменяется только разбой. Оба обвиняемых находятся под стражей.