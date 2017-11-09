Посмотрел и выбрал: в Новосибирске открылась выставка фото с театральных премьер

Сегодня в Новосибирске открылась выставка «Лучшая театральная фотография-2017», которая впервые проходит в рамках ежегодного городского фестиваля «Парадиз». В холле «Дома актёра» на улице Серебренниковской, 35 разместили 46 снимков с двух десятков спектаклей, которые участвуют в конкурсе.


Выставка одновременно является номинацией театрального конкурса «Парадиз»
Выставка одновременно является номинацией театрального конкурса «Парадиз»


«Выставка формировалась совместно с театрами и фотографами, то есть и фотографы предлагали свои работы в частном порядке, и маркетинговые службы театров, — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель творческого отдела Новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ Юлия Чурилова. — Выставка — это панорама театральной жизни. Все спектакли сейчас идут на сценах». 


Евгений Иванов показал свои работы вне конкурса
Евгений Иванов показал свои работы вне конкурса


Выставка — одна из номинаций фестиваля «Парадиз» (его полную программу можно посмотреть в группе «ВКонтакте»). На церемонии награждения театрального конкурса, которая состоится 20 ноября, автор лучшей фотографии получит диплом и статуэтку. Оценивать работы будут фотохудожник Евгений Иванов, художник Владимир Фатеев, журналисты Сергей Самойленко, Алексей Кудинов и Лариса Посевкина.


По фотографиям и описаниям зрители могут выбрать спектакль
По фотографиям и описаниям зрители могут выбрать спектакль


В холле «Дома актёра» представлены снимки Виктора Дмитриева, Яны Колесинской, Фрола Подлесного, Анны Масловой, Владимира Солодова, Вадима Иванова, Сергея Корзенникова, Александры Аксёновой и Евгения Иванова. Последний, будучи членом жюри, показал свои работы вне конкурса.


И на фестивале, и на выставке представлены премьеры прошлого сезона (с сентября 2016-го по июнь 2017 года)
И на фестивале, и на выставке представлены премьеры прошлого сезона (с сентября 2016-го по июнь 2017 года)


По словам Юлии Чуриловой, выставка поможет горожанам выбрать спектакль, если они не могут решить, что хотят посмотреть. «Все фотографии мы сопроводили текстами новосибирских театральных журналистов и критиков, зрители могут познакомиться и с создателями спектакля — о них тоже представлена информация, — пояснила она. — То есть экспозиция даёт довольно полную картину театральной жизни города».


Посмотрел и выбрал: в Новосибирске открылась выставка фото с театральных премьер


Выставка в холле «Дома актёра» будет работать до 9 декабря, вход на неё свободный. Это уже вторая фотовыставка, которую открыли в Новосибирске сегодня: прямо на улице рядом с монументом Славы поставили стенды с архивными снимками, рассказывающими об истории уникального памятника, которому исполнилось 50 лет.

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