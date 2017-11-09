Посмотрел и выбрал: в Новосибирске открылась выставка фото с театральных премьер
Сегодня в Новосибирске открылась выставка «Лучшая театральная фотография-2017», которая впервые проходит в рамках ежегодного городского фестиваля «Парадиз». В холле «Дома актёра» на улице Серебренниковской, 35 разместили 46 снимков с двух десятков спектаклей, которые участвуют в конкурсе.
«Выставка формировалась совместно с театрами и фотографами, то есть и фотографы предлагали свои работы в частном порядке, и маркетинговые службы театров, — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель творческого отдела Новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ Юлия Чурилова. — Выставка — это панорама театральной жизни. Все спектакли сейчас идут на сценах».
Выставка — одна из номинаций фестиваля «Парадиз» (его полную программу можно посмотреть в группе «ВКонтакте»). На церемонии награждения театрального конкурса, которая состоится 20 ноября, автор лучшей фотографии получит диплом и статуэтку. Оценивать работы будут фотохудожник Евгений Иванов, художник Владимир Фатеев, журналисты Сергей Самойленко, Алексей Кудинов и Лариса Посевкина.
В холле «Дома актёра» представлены снимки Виктора Дмитриева, Яны Колесинской, Фрола Подлесного, Анны Масловой, Владимира Солодова, Вадима Иванова, Сергея Корзенникова, Александры Аксёновой и Евгения Иванова. Последний, будучи членом жюри, показал свои работы вне конкурса.
По словам Юлии Чуриловой, выставка поможет горожанам выбрать спектакль, если они не могут решить, что хотят посмотреть. «Все фотографии мы сопроводили текстами новосибирских театральных журналистов и критиков, зрители могут познакомиться и с создателями спектакля — о них тоже представлена информация, — пояснила она. — То есть экспозиция даёт довольно полную картину театральной жизни города».
Выставка в холле «Дома актёра» будет работать до 9 декабря, вход на неё свободный. Это уже вторая фотовыставка, которую открыли в Новосибирске сегодня: прямо на улице рядом с монументом Славы поставили стенды с архивными снимками, рассказывающими об истории уникального памятника, которому исполнилось 50 лет.
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Александра Зенкова
Фото Густаво Зырянова