Кай вернулся домой: украденного хаски нашли за две тысячи километров от Новосибирска

Утром 9 ноября хаски Кай, которого украли три месяца назад в микрорайоне Авиастроителей в Новосибирске, вернулся домой.







Хозяева Кая говорили, что он — супердобрая собака





НГС.НОВОСТИ писали, что 10 августа новосибирец Иван Воронцов гулял с 2-летним хаски и зашёл в супермаркет на улице Лазарева, 27. Мужчина привязал собаку около входа и спустя две-три минуты вернулся, но Кай пропал. Хозяева хаски раздобыли записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, что двое мужчин бегут с собакой до края дома, а потом оказываются в слепой зоне камеры.







«Жена одного из мужчин узнала мужа на скриншоте в вашей новости, он со мной связался и приехал на встречу. Мужчина сознался, что он и его друг из Улан-Удэ, а точнее из села Хоринска, выпили и решили забрать собаку. На следующее утро её увезли в Улан-Удэ. Молодые люди звонили, говорили, что не хотят проблем и вернут собаку, но попросили немного времени. Я даю им неделю, но после этого они начали просить документы на собаку, выяснять, есть ли заявление в полицию, в общем, тянуть время», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ хозяйка Кая Анастасия Воронцова.











Анастасия уточнила, что сразу заявление в полицию писать не стала: девушка узнала, что у 30-летнего жителя Хоринска, посёлка в 165 километрах от Улан-Удэ, три маленьких ребёнка — и пожалела его. Но мужчина не хотел возвращать собаку, и девушка обратилась к новосибирским полицейским в отдел № 5 «Дзержинский».





Кай до похищения





Следователи и оперативники из Новосибирска звонили мужчине, но тот не захотел общаться, потом в гости к нему нагрянули местные полицейские и советовали вернуть собаку по-хорошему. Но мужчина хаски всё равно не возвращал.





В таких условиях Кай жил в Хоринске





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что следователь отдела Дзержинского района возбудил уголовное дело по факту кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Полицейские установили подозреваемого и поехали в командировку в Бурятию, откуда сегодня утром привезли и мужчину, и собаку.





В полиции пояснили, что жителю Бурятии понравилась собака и он захотел, чтобы она жила у него. Поэтому он её забрал и увёз домой на поезде. «Мужчина ранее не судим, работает трактористом на грейдере», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.





Сегодня утром Кая привезли в аэропорт Толмачёво





«Кай — это мой талисман, это мой друг, и его в таких плохих условиях держали. Он сидел на цепи в частном секторе, весь грязный, исхудавший, испуганный — у него такие отчаянные глаза были. Пока что Кай в плохом состоянии, сильно исхудал. Мы его помыли, сейчас он отдыхает дома. У меня дочка двухлетняя очень сильно его ждала, собака за ней по пятам ходит», — рассказала Анастасия.