Областной минздрав признал нехватку вакцины от опасной детской болезни

Полиомиелит опасен для детей в возрасте до пяти лет. Он может проникнуть в центральную нервную систему и привести к параличу и даже к смерти заболевшего



Новосибирцы напуганы нехваткой вакцины от болезни, опасной для маленьких детей — в региональном минздраве признали дефицит важного препарата и рассказали о причинах сложившейся ситуации.







«В Новосибирске нет вакцины от полиомиелита. Нет в поликлиниках, нет в медицинских центрах даже платно. Не можем поставить ребёнку с трёх месяцев. Скоро ему будет уже 7 [месяцев]. На горячей линии в министерстве здравоохранения Новосибирска о сроках поступления вакцины ничего не известно. Ожидали в конце октября, но до сих пор нет», — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска.







В министерстве здравоохранения НСО подтвердили, что вакцины действительно не хватает, но напомнили, что препараты закупает и поставляет Минздрав РФ.





В 2017 году вакцинация против полиомиелита проводилась в Новосибирской области за счёт остатков препаратов 2016 года и закупленных в этом году лекарств. На 9 ноября привито только 77,6% детей от всего плана на 2017 год, сообщили в областном минздраве.







Бесплатная обязательная вакцинация детей против полиомиелита проводилась в 59 государственных медицинских организациях области.







В ведомстве отметили, что сообщили о нехватке вакцины в Минздрав РФ. «Получен ответ, что поставка инактивированной полиомиелитной вакцины в количествах, необходимых для нужд российских несовершеннолетних граждан,





оказалась невозможной из-за недостаточного количества произведённой за рубежом импортной вакцины», — рассказали в министерстве.







В минздраве области добавили, что как только вакцина поступит в НСО, она будет тут же распределена по медорганизациям. «Иммунизация детей будет проводиться по изменённым индивидуальным планам вакцинации», — пообещали власти.







По информации РИА Новости, уже несколько регионов России сообщили о проблемах в связи с нехваткой вакцины от полиомиелита: Владимирская, Липецкая, Ростовская, Челябинская области, Приморский край, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. По данным сайта, ситуация возникла из-за возросшей мировой потребности в препарате. «Власти совместно с Минздравом РФ предпринимают все возможные меры, чтобы справиться с дефицитом препаратов», — пишет издание, не уточняя конкретные сроки поставки.





На этой неделе новосибирские поликлиники закончили ставить вакцины от другой опасной болезни. В этом году врачи привили от гриппа более 1,2 млн человек — на 10% больше, чем в прошлом эпидсезоне.

