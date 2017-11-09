Новый торговый центр у вокзала назвал дату открытия

В конце лета торговый центр получил вывеску и подсветку
В конце лета торговый центр получил вывеску и подсветку

В компании «УК Сити 50», которая управляет торговым центром «Апельсин» на площади Гарина-Михайловского в Новосибирске, назвали дату открытия ТЦ — его строительство задумали ещё в начале 2000-х годов, но работы возобновились только в 2013 году.


По данным сайта мэрии Новосибирска, разрешение на ввод застройщик торгового центра, компания «СтройградИнвест», получила 9 октября. «В данный момент вся внутренняя отделка завершена, арендаторы приступили к отделке своих помещений. Торжественное открытие мы планируем 23 декабря», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ управляющая «Апельсином» Ольга Витовская.


Общая площадь нового трёхэтажного ТЦ — почти 10 тысяч кв. м, в нём предусмотрена подземно-наземная парковка на 107 машино-мест, а в октябре открылся выход со станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».


Ольга Витовская не стала называть заполняемость «Апельсина», но заверила, что «он встретит горожан не пустыми магазинами».


В числе якорных арендаторов — супермаркет «Лента», ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» и «один из ритейлеров бытовой техники».


На третьем этаже запланированы детская развлекательная зона и фуд-корт: согласно презентации проекта, он должен быть оснащён онлайн-табло с расписанием движения поездов со станции Новосибирск-Главный.


Участок под строительство возле гостиницы «Новосибирск» (сейчас — «Маринс Парк отель») выделили ещё в начале 2000-х. Первоначально сдать торговый центр планировалось в 2004 году, но до 2013 года работы здесь не велись. В августе этого года название «Апельсин» появилось на фасаде здания.

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