Спасатели вытащили из озера джип, утонувший вместе с пассажиркой

Вызволенный Land Cruiser

Под Новосибирком спасатели закончили вытаскивать из озера утонувший автомобиль Toyota Land Cruiser Prado — в утренней автомобильной аварии погибла пассажирка.





«Там работал Бердский и Искитимский поисково-спасательные отряды, приезжали пожарные. Сначала там работали водолазы, автомобиль находился на глубине примерно 4,5 метра, поэтому, чтобы его поднять, привлекался автомобильный кран. Когда подъехал кран, автомобиль закрепили и подняли быстро», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Инцидент произошёл в 9:00 на 76-м километре трассы Р256 возле посёлка Линёво, рассказывали прежде в областном управлении МВД.





«В 10:20 в пожарно-спасательный гарнизон Искитимского района поступила информация о транспортном происшествии. Toyota Land Cruiser Prado слетел с трассы и утонул в озере. По предварительной информации, водитель-женщина не справилась с управлением, самостоятельно выбралась из автомобиля, выплыла и добралась до берега. Пассажирка её осталась в автомобиле», — добавили в пресс-службе МЧС.





Женщина, которая была за рулём автомобиля, попала в больницу с переохлаждением. По информации областной ГИБДД, пострадавшей делали искусственную вентиляцию лёгких.







Пассажирка автомобиля погибла. Точную причину смерти девушки установит судебно-медицинская экспертиза. По делу проводится доследственная проверка, отметили в МВД.





Автомобиль вытащили с помощью КамАЗа



